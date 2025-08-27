Παλλήνη: Δημοτικός υπάλληλος, οδηγός σε δομή ΑμεΑ ο εμπρηστής - Το κοινό μοτίβο στις 4 πυρκαγιές

Οι αρχές συνελήφθησαν εχθές (26/08) έναν άνδρα ως υπεύθυνο πρόκλησης τεσσάρων πυρκαγιών στην περιοχή της Παλλήνης, που σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες είναι υπάλληλος του δήμου.

Συγκεκριμένα, ο συλληφθείς για φωτιές που ξέσπασαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο στην περιοχή, είναι 48 ετών, μόνιμος δημοτικός υπάλληλος στο δήμο Παλλήνης.

Όπως επισημαίνει το Open, οι τέσσερις φωτιές που έβαλε είχαν τα εξής κοινά στοιχεία: της έβαζε με αναπτήρα ή φλεγόμενα αντικείμενα, πάντα απόγευμα και ήταν κοντά σε σχολεία ή κέντρα ψυχικής υγείας.

Οι αρχές ήρθαν στα ίχνη του από το λευκό βαν που χρησιμοποιούσε. Ο κατηγορούμενος εργαζόταν ως οδηγός στο δήμο Παλλήνης και μετέφερε παιδιά με αναπηρία σε κέντρο αποκατάστασης της περιοχής, χρησιμοποιώντας το λευκό βαν.

Άφηνε τα παιδιά στο κέντρο περίπου στις 14:00 και στη συνέχεια φέρεται να πήγαινε με το ίδιο όχημα σε οικόπεδα, περιφραγμένα ή μη και να βάζει φωτιές. Έπειτα, γύρω στις 20:00 επέστρεφε σαν να μην τρέχει τίποτα για να παραλάβει τα παιδιά.