Παλλήνη: Συνελήφθη 55χρονος για τροχαίο - Οδηγούσε μεθυσμένος με τα ανήλικα παιδιά του στο όχημα

Συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης 26 Μαρτίου στην Παλλήνη, 55χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος, οδηγώντας υπό την επήρεια μέθης, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, ενώ στο όχημά του επέβαιναν τα ανήλικα παιδιά του ηλικίας 10 και 12 ετών.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και έκθεση. Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος, χθες το απόγευμα, οδηγώντας το αυτοκίνητο του στην περιοχή της Παλλήνης, συγκρούστηκε με άλλο όχημα.

Αστυνομικοί του Β΄ Τμήματος Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οι οποίοι επιλήφθηκαν του περιστατικού, πραγματοποίησαν έλεγχο αλκοόλης στους εμπλεκόμενους οδηγούς από τον οποίο προέκυψε ότι ο 55χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι εντός του οχήματός του, βρίσκονταν τα ανήλικα τέκνα του ηλικίας 10 και 12 ετών. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.