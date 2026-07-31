Μενού

«Πάμε να φύγουμε, γρήγορα!»: Συγκλονιστικό βίντεο από τη μάχη μέσα στους καπνούς στην Πάρο

Η Πάρος εξακολουθεί να δοκιμάζεται από τη μεγάλη πυρκαγιά, με πυροσβέστες και εθελοντές να δίνουν αδιάκοπη μάχη απέναντι στις συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Reader symbol
Newsroom
φωτιά Πάρος
Φωτιά Πάρος | Facebook/ Εποχικοί Πυροσβέστες
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Η Πάρος εξακολουθεί να δοκιμάζεται από τη μεγάλη πυρκαγιά, με πυροσβέστες και εθελοντές να δίνουν αδιάκοπη μάχη απέναντι στις συνεχείς αναζωπυρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι.

Τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που επικρατούν αποτυπώνει βίντεο το οποίο έχει γίνει ευρέως γνωστό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα πλάνα διακρίνονται πυροσβέστες και εθελοντές να επιχειρούν στο ενεργό μέτωπο της φωτιάς, ενώ η πυκνή κάπνα περιορίζει σημαντικά την ορατότητα.

Διαβάστε ακόμα: LIVE οι εξελίξεις από τα ενεργά μέτωπα

«Πάμε, πάμε, πρέπει να φύγουμε!», ακούγεται να φωνάζει κάποιος στο βίντεο που δημοσιεύτηκε από τον λογαριασμό «Εποχικοί πυροσβέστες» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ