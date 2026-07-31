«Πάμε να φύγουμε, γρήγορα!»: Συγκλονιστικό βίντεο από τη μάχη μέσα στους καπνούς στην Πάρο

Η Πάρος εξακολουθεί να δοκιμάζεται από τη μεγάλη πυρκαγιά, με πυροσβέστες και εθελοντές να δίνουν αδιάκοπη μάχη απέναντι στις συνεχείς αναζωπυρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι.

Τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που επικρατούν αποτυπώνει βίντεο το οποίο έχει γίνει ευρέως γνωστό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα πλάνα διακρίνονται πυροσβέστες και εθελοντές να επιχειρούν στο ενεργό μέτωπο της φωτιάς, ενώ η πυκνή κάπνα περιορίζει σημαντικά την ορατότητα.

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«Πάμε, πάμε, πρέπει να φύγουμε!», ακούγεται να φωνάζει κάποιος στο βίντεο που δημοσιεύτηκε από τον λογαριασμό «Εποχικοί πυροσβέστες» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.