Παναγιώτης Δημητράς: Για απιστία σε βαθμό κακουργήματος κατηγορείται ο ακτιβιστής

Στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης βρίσκεται ο γνωστός ακτιβιστής και επικεφαλής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του Ελσίνκι, Παναγιώτης Δημητράς. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για απιστία σε βαθμό κακουργήματος, μετά από πολύμηνη έρευνα σχετικά με τη διαχείριση κονδυλίων που προέρχονταν από ευρωπαϊκούς και άλλους φορείς.



Η εισαγγελική έρευνα ξεκίνησε στα μέσα του 2023, όταν η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παρανομες δραστηριότητες διαβίβασε στην Εισαγγελία πόρισμα που έκανε λόγο για μη ορθή χρήση των επίμαχων χρημάτων. Κατόπιν αυτού, εκδόθηκε διαταγή δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων τόσο του κ. Δημητρά όσο και των ΜΚΟ που ελέγχει.



Ο ίδιος απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «εκστρατεία σπίλωσης».



Η δικογραφία έχει πλέον περάσει στο στάδιο της ανάκρισης, με την έρευνα να συνεχίζεται και να περιλαμβάνει και συγγενικό πρόσωπο του κ. Δημητρά.

