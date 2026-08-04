Παναθηναϊκός: Χωρίς Τεττέη οι «πράσινοι» για το ματς με την ΤΣΣΚΑ 1948

Η προσπάθεια του Παναθηναϊκού για την είσοδο στην League Phase του Conference League συνεχίζεται με τον τρίτο προκριματικό γύρο όπου και θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ 1948.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται την Τετάρτη (21:30) τους Βούλγαρους με τον Τζέικομπ Νίστρουπ μετά την σημερινή τελευταία προπόνηση να γνωστοποιεί και την αποστολή.

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