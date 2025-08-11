Παναθηναϊκός: Το συνολικό ποσό των συμβολαίων που έχουν υπογράψει στην καριέρα τους οι NBAers

Ο Παναθηναϊκός έχει στη σύνθεσή του παίκτες με τεράστια εμπειρία από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού όπως ο Κέντρικ Ναν, ο Τσέντι Όσμαν, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο Τζέριαν Γκραντ και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, ενώ σε αυτούς ήρθε να προστεθεί και ο Ρισόν Χολμς.

Όλοι τους έχουν τη δική τους ξεχωριστή πορεία στην κορυφαία λίγκα του κόσμου, το NBA, έχοντας δουλέψει με κορυφαίους προπονητές και παίξει απέναντι στους καλύτερους του πλανήτη.

Οι έξι NBAers των «πράσινων» δεν είναι απλά ονόματα, αλλά... επενδύσεις που ξεπερνούν το απλό ταλέντο, γιατί πίσω από κάθε παίκτη κρύβεται μια πορεία γεμάτη εμπειρίες και αποδεδειγμένη ποιότητα.

