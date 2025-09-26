Πανλλαδική απεργία έχει κηρύξει η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου. Οι κινητοποιήσεις θα επηρεάσουν τα δρομολόγια σε λεωφορεία και τρένα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, μεταξύ 9:00 – 21:00 θα κινούνται τα Λεωφορεία της Αθήνας την Τετάρτη από την έναρξη της βάρδιας (5:00 π.μ.) ως τις 9:00 το πρωί και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας (00:00). Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται από τις 10:00 π.μ. ή αργότερα, ενώ τα τελευταία δρομολόγια θα αναχωρήσουν ως και πριν τις 20:00.

Κανονικά αναμένεται να κινηθούν τα λεωφορεία στις γραμμές οι οποίες έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ διεκδικεί αυξήσεις μισθών στους εργαζομένους μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και καταπολέμηση της ακρίβειας.

Απεργία 1/10: Πώς θα κινηθεί o ΗΣΑΠ και το τραμ

Σύμφωνα με τον STAR, ο ΗΣΑΠ, το μετρό (Γραμμές 1, 2 και 3) αλλά και το τραμ αναμένεται να λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί ως και τις 5 το απόγευμα της 1ης Οκτώβρη για να εξυπηρετήσουν τη μετακίνηση των απεργών.

Πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία

Τα σωματεία των εκπαιδευτικών έχουν δηλώσει ότι θα στηρίξουν την πανελλαδική απεργία, ωστόσο δεν έχει βγει επίσημη ανακοίνωση.

Πάντως, όπως σε όλες τις απεργιακές κινητοποιήσεις έτσι και σε αυτή, είναι στη διακρική ευχέρεια των εκπαιδευτικών για το εάν θα συμμετέχουν ή όχι.

Διαβάστε επίσης: AEGEAN: Παροχή ευελιξίας σε επιβάτες εν όψει της απεργίας της 1ης Οκτωβρίου

Είθιστε στα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνουν τους γονείς για το εάν θα απεργήσουν, ενώ στα γυμνάσια και στα λύκεια οι μαθητές προσέρχονται κανονικά στην ώρα τους και θα έχουν κενό, αν κάποιος καθηγητής κάνει απεργία.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία θα προχωρήσουν οι ναυτεργάτες την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, μετά από ομόφωνη απόφαση της διοίκησης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ), στο πλαίσιο της κινητοποίησης που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ.

Εκείνη την ημέρα τα πλοία δεν θα εκτελέσουν κανένα δρομολόγιο.

Η απεργία θα ξεκινήσει στις 00:01 και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 της ίδιας ημέρας, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες πλοίων σε ολόκληρη τη χώρα.

Όπως αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, το συνδικαλιστικό όργανο των ναυτικών, αφορμή για την κινητοποίηση αποτελεί το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που προβλέπει αύξηση του ημερήσιου χρόνου εργασίας στις 13 ώρες. Η ΠΝΟ τονίζει ότι αυτή η ρύθμιση καταργεί, ουσιαστικά, το ιστορικό τρίπτυχο «8 ώρες εργασία, 8 ώρες αναψυχή, 8 ώρες ξεκούραση» και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην προσωπική ζωή, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των συναδέλφων στα πλοία και ταυτόχρονα προσπαθεί για ευνοϊκότερες συνθήκες εργασίας, σημειώνοντας, στην ανακοίνωσή της, πως «είναι ενδεικτικό ότι τον Αύγουστο του 2013, που οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν ήταν αρνητικές για τους εργαζόμενους, κυρώθηκε ο Κανονισμός για την Εφαρμογή Απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 (MLC), της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας όπου στο άρθρο 8 δίνεται δυστυχώς το δικαίωμα στους πλοιοκτήτες να απασχολούν το πλήρωμα του πλοίου έως και 14 ώρες ημερησίως, με εξαίρεση τα Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ σκάφη, όπου εκεί ο μέγιστος χρόνος ημερήσιας απασχόλησης του πληρώματος είναι οι 10 ώρες».