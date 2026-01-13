Πανελλαδική σύσκεψη μπλόκων την Τετάρτη - Αναμένεται κλιμάκωση κινητοποιήσεων

Την ώρα που η κόντρα της κυβέρνησης με τους αγρότες συνεχίζεται, μετά και το μερικό ναυάγιο στις συζητήσεις με τον πρωθυπουργό, γίνεται γνωστό πως την Τετάρτη (14/01) θα υπάρξει πανελλαδική σύσκεψη εκπροσώπων μπλόκων.

Το θέμα της συνάντησης των αγροτών θα είναι πώς θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει η ΕΡΤ.

Στη σύσκεψη φαίνεται ότι θα λάβουν μέρος ολιγομελείς αντιπροσωπείες από τα περίπου 60 μπλόκα που συμμετέχουν στην Πανελλαδική Επιτροπή και αρνήθηκαν να έρθουν στην Αθήνα για να συναντηθούν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Ρίζος Μαρούδας, από το μπλόκο της Νίκαιας, κατήγγειλε την κυβέρνηση ως υπεύθυνη για το ναυάγιο στις συνομιλίες αλλά ζήτησε να οριστεί νέα συνάντηση με τους εκπροσώπους της πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων.

Κυβέρνηση: «Εξαντλήσαμε στη νιοστή τα όρια»

Σημειώνεται πως η κυβέρνηση, μέσω του εκπροσώπου της, Παύλου Μαρινάκη, σημείωσε πως οι καταγγελίες ότι προσπάθησε να αλλοιώσει τη σύνθεση των συναντήσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν κατηγορηματικός, κάνοντας λόγο για «μια μικρή μειοψηφία» που επιχειρεί να υπονομεύσει τον διάλογο.

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, τόνισε πως «παράνομο το κλείσιμο των δρόμων – εξαντλήσαμε στη νιοστή τα όρια», επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει δείξει υπερβολική ανοχή σε πρακτικές που ταλαιπωρούν την κοινωνία.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε πως μετά την ικανοποίηση τόσων αιτημάτων, το να «κόβεται η Ελλάδα στα δύο» αποτελεί παράνομη πράξη που πρέπει να αντιμετωπιστεί από τις αρμόδιες Αρχές.