Μενού

Πανελλαδική σύσκεψη μπλόκων την Τετάρτη - Αναμένεται κλιμάκωση κινητοποιήσεων

Οι αγρότες δεν υπαναχωρούν από τις θέσεις τους. Νέα σύσκεψη την Τετάρτη για να αποφασίσουν το μέλλον των μπλόκων.

Reader symbol
Newsroom
Αποκλεισμός της Εθνικής Οδού από αγρότες στα διόδια των Μαλγάρων
Αποκλεισμός της Εθνικής Οδού από αγρότες στα διόδια των Μαλγάρων | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Την ώρα που η κόντρα της κυβέρνησης με τους αγρότες συνεχίζεται, μετά και το μερικό ναυάγιο στις συζητήσεις με τον πρωθυπουργό, γίνεται γνωστό πως την Τετάρτη (14/01) θα υπάρξει πανελλαδική σύσκεψη εκπροσώπων μπλόκων.

Το θέμα της συνάντησης των αγροτών θα είναι πώς θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει η ΕΡΤ.

Στη σύσκεψη φαίνεται ότι θα λάβουν μέρος ολιγομελείς αντιπροσωπείες από τα περίπου 60 μπλόκα που συμμετέχουν στην  Πανελλαδική Επιτροπή και αρνήθηκαν να έρθουν στην Αθήνα για να συναντηθούν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 

Ο Ρίζος Μαρούδας, από το μπλόκο της Νίκαιας, κατήγγειλε την κυβέρνηση ως υπεύθυνη για το ναυάγιο στις συνομιλίες αλλά ζήτησε να οριστεί νέα συνάντηση με τους εκπροσώπους της πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων.

Κυβέρνηση: «Εξαντλήσαμε στη νιοστή τα όρια»

Σημειώνεται πως η κυβέρνηση, μέσω του εκπροσώπου της, Παύλου Μαρινάκη, σημείωσε πως οι καταγγελίες ότι προσπάθησε να αλλοιώσει τη σύνθεση των συναντήσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν κατηγορηματικός, κάνοντας λόγο για «μια μικρή μειοψηφία» που επιχειρεί να υπονομεύσει τον διάλογο.

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, τόνισε πως «παράνομο το κλείσιμο των δρόμων – εξαντλήσαμε στη νιοστή τα όρια», επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει δείξει υπερβολική ανοχή σε πρακτικές που ταλαιπωρούν την κοινωνία.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε πως μετά την ικανοποίηση τόσων αιτημάτων, το να «κόβεται η Ελλάδα στα δύο» αποτελεί παράνομη πράξη που πρέπει να αντιμετωπιστεί από τις αρμόδιες Αρχές.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ