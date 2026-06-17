Πανελλήνιες 2026: Αναλυτικά τα θέματα στο Ελεύθερο Σχέδιο

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τα θέματα στο Ελεύθερο Σχέδιο όπου εξετάστηκαν σήμερα (17/06) οι υποψήφιοι στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.
Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στο Ελεύθερο Σχέδιο και ΕΔΩ τα ζητούμενα.
Το Reader σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.
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