Μουντιάλ 2026: Ο Μέσι αποκάλυψε γιατί έκλαψε μετά το πρώτο γκολ - «Δεν είχε σχέση με το ποδόσφαιρο»

Σχεδόν viral έχει γίνει το βίντεο όπου ο «μύθος» του ποδοσφαίρου Λιονέλ Μέσι (Lionel Messi) , δακρύζει μετά τα τρία γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Υπενθυμίζεται ότι, ο 38χρονος σκόρερ, κατάφερε να οδηγήσει στη νίκη την Αργεντινή, επικρατώντας της Αλγερίας με 3 - 0.

Στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα, σύμφωνα με το ERTSPORTS, αποκάλυψε τον λόγο της συγκίνησής του. «Έκλαψα μετά το πρώτο γκολ, ναι… Αλλά ήταν κάτι που δεν είχε σχέση με το ποδόσφαιρο. Πέρασα κάποιες δύσκολες ημέρες, αλλά είμαι ευγνώμων σε ολόκληρη την αποστολή και τους συμπαίκτες μου γιατί ήταν πάντα δίπλα μου και μου έδωσαν πολλή δύναμη».

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Ο Μέσι κατάφερε με χατ - τρικ, να γράψει ιστορία, καθώς έφτασε τον Μίροσλαβ Κλόζε στην πρώτη θέση των σκόρερ στα Παγκόσμια Κύπελλα με 16 γκολ.