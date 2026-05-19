Πανελλήνιες 2026: Αυτά είναι τα εξεταστικά κέντρα για τα Ειδικά Μαθήματα

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε ότι οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026.

Στις εξετάσεις συμμετέχουν οι υποψήφιοι που έχουν δηλώσει ένα ή περισσότερα Ειδικά Μαθήματα, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για την εισαγωγή σε συγκεκριμένες σχολές και τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στα εξεταστικά κέντρα που έχουν οριστεί, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που έχει ήδη δημοσιοποιήσει το υπουργείο.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου, ενώ συνιστάται να φέρουν επίσης την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους για την ταυτοποίησή τους.

Η προσέλευση στις αίθουσες εξέτασης πρέπει να γίνεται έως τις 08:00 το πρωί για όλα τα Ειδικά Μαθήματα. Εξαίρεση αποτελεί το μάθημα των Αγγλικών, για το οποίο οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο το αργότερο έως τις 09:30 π.μ.

Όσον αφορά τη διάρκεια των εξετάσεων, οι ξένες γλώσσες εξετάζονται σε τρίωρη δοκιμασία, ενώ για το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο η διάρκεια ανέρχεται σε έξι ώρες.

Πρόγραμμα εξετάσεων ειδικών μαθημάτων | Υπουργείο Παιδείας

i) Για τα Ειδικά Μαθήματα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ» και «ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ»

α) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, θα εξεταστούν στην ΑΘΗΝΑ και στα εξής Εξεταστικά Κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους:

1. Στο Ε.Κ. του 8ου Γενικού Λυκείου Αθηνών (Νικοπόλεως 33, Πλ. Κολιάτσου, Τ.Κ. 11253 – Αθήνα), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και ΒΡ.

2. Στο Ε.Κ. του 16ουΓενικού Λυκείου Αθηνών (Πανόρμου και Λαρίσης 47, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11524 – Αθήνα), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΒΥ έως και ΖΑΦ.

3. Στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Καισαριανής (Ηρώς Κωνσταντοπούλου 13Β, Καισαριανή, Τ.Κ. 16121 – Αθήνα), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΖΑΧ έως και ΚΑΡΜ.

4. Στο Ε.Κ. του 5ου Γενικού Λυκείου Ηλιούπολης (Λ. Βουλιαγμένης 525, Ηλιούπολη, Τ.Κ. 16341 – Αθήνα), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΚΑΡΟ έως και ΚΥΠ.

5. Στο Ε.Κ. του 2ου ΕΠΑ.Λ. Περιστερίου (Πεύκων 7-Περιστέρι, Τ.Κ. 12137), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΚΥΡ έως και ΜΑΡΑ.

6. Στο Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου Αττικής (Λεωφόρος Ηρακλείου 333, Ν. Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14122), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΜΑΡΓ έως και ΜΠΙΜ.

7. Στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Παπάγου-1ου Γυμνασίου Παπάγου (Κύπρου και Ιωνίας 4, Παπάγου, Τ.Κ. 15669), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΜΠΙΝ έως και ΠΑΣ.

8. Στο Ε.Κ. του συγκροτήματος 4ουΓενικού Λυκείου Καλλιθέας – 10ου Γυμνασίου Καλλιθέας (Ελευθερίου Βενιζέλου 175, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17673), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΠΑΤ έως και ΣΤΟ.

9. Στο Ε.Κ. του συγκροτήματος 1ου Γενικού Λυκείου Αγίου Δημητρίου - 1ου Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου (Στρ. Παπάγου 23, Άγιος Δημήτριος, Τ.Κ. 17343), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΣΤΡ έως και ΤΣΑΠ.

10. Στο Ε.Κ. του Αναξαγόρειου Γενικού Λυκείου Ν. Ερυθραίας (Καζαντζάκη 29, Νέα Ερυθραία Τ.Κ. 14671), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΤΣΑΡ έως και Ω.



β) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, θα εξεταστούν στην ΑΘΗΝΑ και στα εξής Εξεταστικά Κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους:

1. Στο Ε.Κ. του συγκροτήματος 2ου Γενικού Λυκείου Π. Φαλήρου-2ου Γυμνασίου Π. Φαλήρου (Τερψιθέας 35, Παλαιό Φάληρο, Τ.Κ. 17563), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και ΚΟ.

2. Στο Ε.Κ. του 3ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Πειραιά (Μαυρομιχάλη 14, Πειραιάς, Τ.Κ. 18545), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΚΡ έως και ΝΤΑ.

3. Στο Ε.Κ. του 2ου Γενικού Λυκείου Πειραιά (Πυθαγόρα 22, Πειραιάς, Τ.Κ. 18533), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΝΤΕ έως και ΣΑΝ.

4. Στο Ε.Κ. του Γενικού Λυκείου Καλλίπολης (Μαρ. Χατζηκυριάκου 27, Πειραιάς, Τ.Κ. 18539), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΣΑΟ έως και Ω.



γ) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ), Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα εξεταστούν στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και στα εξής Εξεταστικά Κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους.

1. Στο Ε.Κ. του 14ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης (Γεωργίου Παπανδρέου 57 και Θεμιστοκλή Σοφούλη 16, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54655), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και ΖΕΚ.

2. Στο Ε.Κ. του 23ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης (Κασσάνδρου 17-19, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54632), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΖΕΛ έως και Κ .

3. Στο Ε.Κ. του 4ου Γενικού Λυκείου Καλαμαριάς (Μ. Αλεξάνδρου και Αν. Θράκης, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55134 - Θεσσαλονίκη), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Λ έως και Ο.

4. Στο Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Ευόσμου (Π. Πετράκη-Θ. Φυλακτού, Εύοσμος, Τ.Κ. 56224 - Θεσσαλονίκη), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Π έως και ΣΑΙ.

5. Στο Ε.Κ. του 2ου Γενικού Λυκείου Νεάπολης (Πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, Νεάπολη, Τ.Κ. 56728 - Θεσσαλονίκη), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΣΑΚ έως και ΤΣΑΚ.

6. Στο Ε.Κ. του 2ου Γενικού Λυκείου Ελευθερίου-Κορδελιού (25ης Μαρτίου 2, Ελευθέριο-Κορδελιό, Τ.Κ. 56334-Θεσσαλονίκη), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΤΣΑΛ έως και Ω.

δ) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης θα εξεταστούν στο ΡΕΘΥΜΝΟ, στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Ρεθύμνου (Μοάτσου και Κονδυλάκη, Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74132).

ε) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας καθώς και σε Λύκεια των Δ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας και Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου θα εξεταστούν στην ΠΑΤΡΑ και στα εξής Εξεταστικά Κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους

1. Στο Ε.Κ. του 4ου Γενικού Λυκείου Πατρών (Αρόης 11, Πάτρα, Τ.Κ. 26331), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και ΛΑ.

2. Στο Ε.Κ. του 8ου Γενικού Λυκείου Πατρών (Αλοννήσου 109, Πάτρα, Τ.Κ. 26334), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΛΕ έως και Ω.

στ) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας θα εξεταστούν στη ΛΑΡΙΣΑ, στο Ε.Κ. του 5ου Γενικού Λυκείου Λάρισας (Ιουστινιανού και Κομνηνών, Λάρισα, Τ.Κ. 41223).

ζ) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου καθώς και σε Λύκεια των Δ.Δ.Ε. Γρεβενών, Δ.Δ.Ε. Κερκύρας και Δ.Δ.Ε. Λευκάδας θα εξεταστούν στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ στο Ε.Κ. του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Ιωαννίνων (Τέρμα Δωδώνης, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45221).

ii) Για το Ειδικό Μάθημα ξένης γλώσσας «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ»

α) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, θα εξεταστούν στην ΑΘΗΝΑ και στα εξής Εξεταστικά Κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους:

1. Στο Ε.Κ. του 7ου Γενικού Λυκείου Αθηνών (Σπ. Μερκούρη 20, Παγκράτι, Τ.Κ. 11634 – Αθήνα), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Δ.

2. Στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Ιλίου (Πρωτεσιλάου και Αγ. Βαρβάρας, Ίλιον, Τ.Κ. 13122), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Ε έως και ΚΟ.

3. Στο Ε.Κ. του 26ου Γενικού Λυκείου Αθηνών-Μαράσλειο (Μαρασλή 10, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10676 – Αθήνα), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΚΡ έως και Μ.

4. Στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Αιγάλεω (Παπανικολή 14, Αιγάλεω, Τ.Κ. 12242), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Ν έως και ΣΟ.

5. Στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Αγ. Αναργύρων (Σύρου και Παπάγου 1, Άγιοι Ανάργυροι, Τ.Κ. 13561), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΣΠ έως και Ω.

β) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ), Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα εξεταστούν στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και στα εξής Εξεταστικά Κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους:

1. Στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης (Έντισον 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54640), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και ΚΑΡ.

2. Στο Ε.Κ. του 2ου Γενικού Λυκείου Συκεών (Σπάρτακου 24, Συκιές, Τ.Κ. 56625-Θεσσαλονίκη), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΚΑΣ έως και ΜΟ.

3. Στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Ευόσμου (Νεμέας και Θάλειας, Εύοσμος -Τ.Κ. 56224 Θεσσαλονίκη), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΜΠ έως και Ρ.

4. Στο Ε.Κ. του 2ου ΕΠΑ.Λ. Σταυρούπολης (Θράκης 4, Σταυρούπολη, Τ.Κ. 56430- Θεσσαλονίκη), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Σ έως και Ω.



γ) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης θα εξεταστούν στο ΡΕΘΥΜΝΟ στο Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Ρεθύμνου (Κουντουριώτου 1, Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74132).



δ) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας καθώς και σε Λύκεια των Δ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας και Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου θα εξεταστούν στην ΠΑΤΡΑ στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Πατρών (Ανθούπολη, Πάτρα, Τ.Κ. 26443).

ε) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας θα εξεταστούν στη ΛΑΡΙΣΑ, στο Ε.Κ. του 5ου Γενικού Λυκείου Λάρισας (Ιουστινιανού και Κομνηνών, Λάρισα, Τ.Κ. 41223).



στ) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου καθώς και σε Λύκεια των Δ.Δ.Ε. Γρεβενών, Δ.Δ.Ε. Κερκύρας και Δ.Δ.Ε. Λευκάδας θα εξεταστούν στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ στο Ε.Κ. του 5ου Γενικού Λυκείου Ιωαννίνων (Όγδοης Μεραρχίας 3, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45445).

iii) Για το Ειδικό Μάθημα ξένης γλώσσας «ΓΑΛΛΙΚΑ»

α) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, θα εξεταστούν στην ΑΘΗΝΑ και στα εξής Εξεταστικά Κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους.

1. Στο Ε.Κ. του 9ου Γενικού Λυκείου Αθηνών (Τρώων 2, Θησείο, Τ.Κ. 11851 - Αθήνα), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και ΚΑΛ.

2. Στο Ε.Κ. του 26ου Γενικού Λυκείου Αθηνών-Μαράσλειο (Μαρασλή 10, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10676 – Αθήνα), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΚΑΜ έως και ΛΟ.

3. Στο Ε.Κ. του 3ου Επαγγελματικού Λυκείου Περιστερίου (Αγίου Παύλου 51, Περιστέρι, Τ.Κ. 12132), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΛΥ έως και ΝΑ.

4. Στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Βαρβάρας (Ελ. Βενιζέλου και Δ. Κομνηνού, Αγία Βαρβάρα, Τ.Κ. 12351), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΝΕ έως και Σ.

5. Στο Ε.Κ. του 8ου Γενικού Λυκείου Αθηνών (Νικοπόλεως 33, Πλ. Κολιάτσου, Τ.Κ. 11253 - Αθήνα), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Τ έως και Ω.



β) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ), Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα εξεταστούν στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και στα εξής Εξεταστικά Κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους:

1. Στο Ε.Κ. του 2ου Γενικού Λυκείου Πυλαίας (Δ. Βιζβίζη 29, Πυλαία, Τ.Κ. 55534 - Θεσσαλονίκη), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Μ.

2. Στο Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Πολίχνης (Τέρμα Άγνωστου Στρατιώτη, Πολίχνη, Τ.Κ. 56532 - Θεσσαλονίκη), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Ν έως και Ω .

γ) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης θα εξεταστούν στο ΡΕΘΥΜΝΟ στο Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Ρεθύμνου (Κουντουριώτου 1, Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74132).

δ) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας καθώς και σε Λύκεια των Δ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας και Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου θα εξεταστούν στην ΠΑΤΡΑ στο Ε.Κ. του 7ου Γενικού Λυκείου Πατρών (Σουνίου 111-115, Πάτρα, Τ.Κ. 26333).

ε) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας θα εξεταστούν στη ΛΑΡΙΣΑ, στο Ε.Κ. του 1ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Λάρισας (Ηπείρου και Ανθ. Γαζή, Λάρισα, Τ.Κ. 41222).



στ) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου καθώς και σε Λύκεια των Δ.Δ.Ε. Γρεβενών, Δ.Δ.Ε. Κερκύρας και Δ.Δ.Ε. Λευκάδας θα εξεταστούν στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Ιωαννίνων (Π. Μεκάλη 5, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45221).



iv) Για το Ειδικό Μάθημα ξένης γλώσσας «ΙΤΑΛΙΚΑ»

α) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, θα εξεταστούν στην ΑΘΗΝΑ, στο Ε.Κ. του συγκροτήματος 2ου Γενικού Λυκείου Νέας Σμύρνης -2ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης - 3ου Γενικού Λυκείου Νέας Σμύρνης - 3ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης (Νικομηδείας 7- 9, Νέα Σμύρνη, Τ.Κ. 17124).



β) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ), Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα εξεταστούν στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, στο Ε.Κ. του 17ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης (Χριστοπούλου 6, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54635).



γ) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης θα εξεταστούν στο ΡΕΘΥΜΝΟ στο Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Ρεθύμνου (Κουντουριώτου 1, Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74132).

δ) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας καθώς και σε Λύκεια των Δ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας και Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου θα εξεταστούν στην ΠΑΤΡΑ στο Ε.Κ. του 6ου Γενικού Λυκείου Πατρών (Νόρμαν 57, Πάτρα ,Τ.Κ. 26223).

ε) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας θα εξεταστούν στη ΛΑΡΙΣΑ, στο Ε.Κ. του 4ου Γενικού Λυκείου Λάρισας (Ηπείρου και Ανθ. Γαζή, Λάρισα, Τ.Κ. 41222).

στ) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου καθώς και σε Λύκεια των Δ.Δ.Ε. Γρεβενών, Δ.Δ.Ε. Κερκύρας και Δ.Δ.Ε. Λευκάδας θα εξεταστούν στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ στο Ε.Κ. του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ιωαννίνων (Τέρμα Δωδώνης , Ιωάννινα, Τ.Κ. 45221).

v) Για το Ειδικό Μάθημα ξένης γλώσσας «ΙΣΠΑΝΙΚΑ»

α) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, θα εξεταστούν στην ΑΘΗΝΑ, στο Ε.Κ. του Ζάννειου Προτύπου Γενικού Λυκείου Πειραιά (Κολοκοτρώνη 6, Πειραιάς, Τ.Κ.18531)

β) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ), Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα εξεταστούν στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, στο Ε.Κ. του 10ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης (Λαμπράκη 204, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54352).

γ) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης θα εξεταστούν στο ΡΕΘΥΜΝΟ στο Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Ρεθύμνου (Κουντουριώτου 1, Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74132).



δ) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας καθώς και σε Λύκεια των Δ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας και Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου θα εξεταστούν στην ΠΑΤΡΑ στο Ε.Κ. του 13ου Γενικού Λυκείου Πατρών (Κανακάρη 58, Πάτρα, Τ.Κ. 26221).

ε) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας θα εξεταστούν στη ΛΑΡΙΣΑ, στο Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Λάρισας (Τέρμα Καρδίτσης, Λάρισα, Τ.Κ.41334).



στ) Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου καθώς και σε Λύκεια των Δ.Δ.Ε. Γρεβενών, Δ.Δ.Ε. Κερκύρας και Δ.Δ.Ε. Λευκάδας θα εξεταστούν στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ στο Ε.Κ. του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ιωαννίνων (Τέρμα Δωδώνης , Ιωάννινα, Τ.Κ. 45221).

i) Για τα Ειδικά Μαθήματα «ΑΓΓΛΙΚΑ», «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ» και «ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ»

α) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ ΑΘΗΝΑΣ, Β’ ΑΘΗΝΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο συγκρότημα του 59ου Γενικού Λυκείου Αθηνών και του 59ου Γυμνασίου Αθηνών (Σεκούνδου 10, Τ.Κ. 11143 -Άνω Πατήσια).

β) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, καθώς και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο 50ο Γυμνάσιο Αθηνών (Χατζηαποστόλου 74-76 και Δόρδου, Τ.Κ. 10443 -Αθήνα).

γ) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ, καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΚΡΗΤΗΣ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο Ράλλειο Λύκειο Θηλέων Πειραιά (Γρ. Λαμπράκη 1, Τ.Κ. 18547- Πειραιάς)

δ) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς (Θεμιστοκλή Σοφούλη 114, ΤΚ 55131-Θεσσαλονίκη).

ii) Για τo Ειδικό Μάθημα ξένης γλώσσας «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ»

α) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο συγκρότημα του 59ου Γενικού Λυκείου Αθηνών και του 59ου Γυμνασίου Αθηνών (Σεκούνδου 10, Τ.Κ. 11143 -Άνω Πατήσια).

β) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς (Θεμιστοκλή Σοφούλη 114, Τ.Κ. 55131-Θεσσαλονίκη).

iii) Για το Ειδικό Μάθημα ξένης γλώσσας «ΓΑΛΛΙΚΑ»

α) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο 50ο Γυμνάσιο Αθηνών (Χατζηαποστόλου 74-76 και Δόρδου, Τ.Κ. 10443-Αθήνα).

β) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς (Θεμιστοκλή Σοφούλη 114, ΤΚ 55131-Θεσσαλονίκη).

iv) Για το Ειδικό Μάθημα ξένης γλώσσας «ΙΤΑΛΙΚΑ»

α) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 - Μαρούσι, Ισόγειο, Πτέρυγα Δ).

β) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς (Θεμιστοκλή Σοφούλη 114, Τ.Κ. 55131).

v) Για το Ειδικό Μάθημα ξένης γλώσσας «ΙΣΠΑΝΙΚΑ»

Όλοι οι υποψήφιοι εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 - Μαρούσι, Ισόγειο, Πτέρυγα Δ).