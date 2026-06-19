Πανελλήνιες 2026: Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις - Ποιες σχολές «εκτοξεύονται» σε μόρια

Όσο πλησιάζει η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις Πανελλήνιες 2026, οι περισσότερες προβλέψεις σταματούν στην επιφάνεια: «τα Μαθηματικά ήταν δύσκολα, άρα οι Πολυτεχνικές θα πέσουν», παραδέιγματος χάριν.

Στην πραγματικότητα, η ιστορία είναι πολύ πιο σύνθετη. Από το 2022 και μετά, ο τρόπος που οι βαθμολογίες μεταφράζονται σε μόρια έχει αλλάξει ριζικά — μέσω των συντελεστών βαρύτητας που καθορίζονται για κάθε τμήμα ξεχωριστά (φέτος βάσει του ΦΕΚ 7145 Β΄/30-12-2025).

Η σωστή ερώτηση δεν είναι «πόσο δύσκολο ήταν το μάθημα Χ», αλλά «ποιος συντελεστής συναντά ποια δυσκολία σε ποιο τμήμα».

Το Reader σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς, δημοσιεύει εδώ την ανάλυση του Γιάννη Ζαμπέλη, διευθυντή Σπουδών του Ομίλου, με βάση τις αναφορές από τη διόρθωση, εκτιμώντας παράλληλα το πού πιέζονται οι υψηλόβαθμες σχολές κάθε πεδίου.

Πανελλήνιες 2026: Η εικόνα από τη διόρθωση

Για να μιλήσουμε σωστά για βάσεις χρειαζόμαστε δύο μεγέθη:

το ποσοστό κάτω από τη βάση - που καθορίζει την ΕΒΕ και τις μεσαίες/χαμηλόβαθμες σχολές

το ποσοστό άνω του 18, δηλαδή τη «δεξαμενή των αριστούχων» που κρίνει τις υψηλόβαθμες.

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Είναι αυτή η δεξαμενή που, φέτος, εμφανώς συρρικνώνεται. Συνοπτικά, η εικόνα ανά μάθημα έχει ως εξής:

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία : σταθερό περίπου 15% κάτω από βάση, ομαλή κατανομή υψηλών — λειτουργεί ως «ουδέτερος ζυγός».

: σταθερό περίπου 15% κάτω από βάση, ομαλή κατανομή υψηλών — λειτουργεί ως «ουδέτερος ζυγός». Αρχαία Ελληνικά : περίπου 50% κάτω από βάση (πέρσι 47,6%). Το πιο κρίσιμο είναι ο αισθητός περιορισμός των γραπτών άνω του 18, λόγω του απαιτητικού άγνωστου κειμένου.

: περίπου 50% κάτω από βάση (πέρσι 47,6%). Το πιο κρίσιμο είναι ο αισθητός περιορισμός των γραπτών άνω του 18, λόγω του απαιτητικού άγνωστου κειμένου. Ιστορία : γύρω στο 50% κάτω από βάση (πέρσι 53%) — οριακά καλύτερη εικόνα, οι βαθμολογίες άνω του 18 διατηρούνται.

: γύρω στο 50% κάτω από βάση (πέρσι 53%) — οριακά καλύτερη εικόνα, οι βαθμολογίες άνω του 18 διατηρούνται. Λατινικά : περίπου 30% κάτω από βάση (πέρσι 38%), αρκετές υψηλές βαθμολογίες.

: περίπου 30% κάτω από βάση (πέρσι 38%), αρκετές υψηλές βαθμολογίες. Μαθηματικά (2ο Πεδίο): περίπου 30% κάτω από βάση. Το δύσκολο Δ θέμα κόβει αισθητά τα γραπτά άνω του 18.

(2ο Πεδίο): περίπου 30% κάτω από βάση. Το δύσκολο Δ θέμα κόβει αισθητά τα γραπτά άνω του 18. Μαθηματικά (4ο Πεδίο): παγιοποιημένο περίπου 70% κάτω από βάση, ελάχιστα γραπτά πάνω από 18.

(4ο Πεδίο): παγιοποιημένο περίπου 70% κάτω από βάση, ελάχιστα γραπτά πάνω από 18. Φυσική : λιγότερες δυσκολίες σε σχέση με πέρσι, μικρότερο ποσοστό κάτω από βάση. Παραμένει ωστόσο μάθημα-φίλτρο για το απόλυτο 19-20.

: λιγότερες δυσκολίες σε σχέση με πέρσι, μικρότερο ποσοστό κάτω από βάση. Παραμένει ωστόσο μάθημα-φίλτρο για το απόλυτο 19-20. Χημεία : στα περσινά επίπεδα (~30-35% κάτω από βάση), σχετική σταθερότητα και στις υψηλές βαθμολογίες.

: στα περσινά επίπεδα (~30-35% κάτω από βάση), σχετική σταθερότητα και στις υψηλές βαθμολογίες. Βιολογία : περίπου 30% κάτω από βάση. Εδώ καταγράφεται η μεγαλύτερη συρρίκνωση των αριστούχων — συνδυαστικά θέματα που έβγαλαν λάθη ακόμη και σε πολύ καλά προετοιμασμένα παιδιά.

: περίπου 30% κάτω από βάση. Εδώ καταγράφεται η μεγαλύτερη συρρίκνωση των αριστούχων — συνδυαστικά θέματα που έβγαλαν λάθη ακόμη και σε πολύ καλά προετοιμασμένα παιδιά. Οικονομία ( ΑΟΘ ): δυσκολότερη από προηγούμενες χρονιές. Το συνδυαστικό Θέμα Γ περιόρισε σημαντικά τα γραπτά άνω του 18.

( ): δυσκολότερη από προηγούμενες χρονιές. Το συνδυαστικό Θέμα Γ περιόρισε σημαντικά τα γραπτά άνω του 18. Πληροφορική: ελαφρώς δυσκολότερη — λιγότερα 20άρια, αλλά πληθώρα 18-19.

Μέχρι εδώ έχουμε τη φωτογραφία της διόρθωσης για τις Πανελλήνιες . Από εδώ και πέρα παίζει ο συντελεστής.

1ο Επιστημονικό Πεδίο - Νομική Αθήνας vs Νομική Θεσσαλονίκης

Στις τρεις Νομικές της χώρας οι συντελεστές δεν είναι ίδιοι. Η Νομική Αθηνών (117) και η Νομική Κομοτηνής (121) έχουν ισοκατανομή 25-25-25-25 (Νεοελληνική-Αρχαία-Ιστορία-Λατινικά). Η Νομική Θεσσαλονίκης (119) έχει 30-30-20-20 με το βάρος σε Νεοελληνική και Αρχαία.

Τι σημαίνει αυτό φέτος:

Στις δύο πρώτες, η συρρίκνωση των αριστούχων στα Αρχαία πιέζει «μόνο» κατά 25%. Η βελτίωση των Λατινικών αντισταθμίζει εν μέρει.

Στη Θεσσαλονίκης, τα Αρχαία βαραίνουν 30%. Η πτώση εκεί αναμένεται μεγαλύτερη από την Αθήνας — αντίθετα από ό,τι θα υπέθετε κανείς από το συνολικό «προφίλ δυσκολίας» των μαθημάτων.

Στις Ψυχολογίες ΑΠΘ (172) / ΕΚΠΑ / Κρήτης, το προφίλ είναι 35-25-20-20 με ισχυρό βάρος στη Νεοελληνική. Η σταθερότητα της Νεοελληνικής λειτουργεί προστατευτικά — αναμένεται μικρότερη πτώση από τις Νομικές.

Σε Φιλοσοφίας Πάτρας (102) και Ιωαννίνων (122), που έχουν 40-20-20-20 με όλο το βάρος στη Νεοελληνική, η εικόνα είναι ακόμη πιο σταθερή. Σε αντιδιαστολή, Ιστορίας & Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών Ιονίου (145), με συντελεστή 40% στην Ιστορία, μπορεί ακόμη και να κρατήσει ή να ανεβάσει οριακά τη βάση της λόγω της σχετικής βελτίωσης της Ιστορίας.

Πρακτικό συμπέρασμα 1ου Πεδίου: ήπια έως μέτρια πτωτική τάση στις περισσότερες υψηλόβαθμες, με τη μέγιστη πίεση εκεί όπου τα Αρχαία ή τα νομικά μαθήματα έχουν συγκεντρωμένο συντελεστή.

2ο Επιστημονικό Πεδίο - Πολυτεχνεία: γιατί η Φυσική σώζει ό,τι χάνουν τα Μαθηματικά

Στα τμήματα του ΕΜΠ και του ΑΠΘ ο συνηθισμένος συντελεστής Μαθηματικών είναι 30-35% και της Φυσικής 25-30%. Η συνεπακόλουθη αλχημεία είναι ξεκάθαρη:

Μαθηματικών ΑΠΘ (245): 20-25-20-35. Το 35% στα Μαθηματικά κάνει το δύσκολο Δ θέμα κεντρικό. Αναμενόμενη ήπια πτώση.

Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ (203): 25-20-20-35. Η Φυσική με 20% δεν αντισταθμίζει. Πτώση ελαφρώς μεγαλύτερη.

ΗΜΜΥ ΑΠΘ (219) και Πληροφορικής ΑΠΘ (338): 20-30-20-30 (Φυσική-Μαθηματικά ισόρροπα). Εδώ η βελτίωση της Φυσικής αντισταθμίζει σχεδόν πλήρως τη δυσκολία των Μαθηματικών. Αναμένεται σταθερότητα ή πολύ ήπια πτώση.

Φυσικής ΑΠΘ (255): 20-33-20-27. Με τη Φυσική να ζυγίζει 33%, το τμήμα ενδέχεται να συγκρατήσει ή και να ανεβάσει οριακά τη βάση.

Χημείας ΑΠΘ (265): 20-25-35-20. Η σταθερή Χημεία και η βελτιωμένη Φυσική προστατεύουν τη βάση από τη δυσκολία των Μαθηματικών.

Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ (237): 20-25-25-30. Ισόρροπο προφίλ — ήπια πτωτική τάση.

Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ (233): ισοκατανομή 25-25-25-25 + 10%+10% στα ειδικά σχέδια. Η αρχιτεκτονική των βαθμολογιών εδώ κρίνεται σε μεγάλο βαθμό από τα ειδικά μαθήματα — οι εκτιμήσεις δείχνουν σταθερότητα.

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Πρακτικό συμπέρασμα 2ου Πεδίου: η ιδέα της «μαζικής πτώσης στα Πολυτεχνεία» δεν επιβεβαιώνεται. Η Φυσική, με τους ισχυρούς της συντελεστές στις πολυτεχνικές, λειτουργεί ως αντίβαρο στη δυσκολία των Μαθηματικών. Οι σχολές με μεγαλύτερη πίεση είναι εκείνες όπου τα Μαθηματικά συγκεντρώνουν 35% και η Φυσική παραμένει στο 20-25%.

3ο Επιστημονικό Πεδίο - Ιατρικές: η Βιολογία κρίνει το παιχνίδι

Εδώ τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Σε όλες τις Ιατρικές, Οδοντιατρικές και Φαρμακευτικές, ο συντελεστής της Βιολογίας κινείται γύρω στο 30%, της Χημείας 25-30%, της Φυσικής 20-25%, και της Νεοελληνικής 15-20%.

Ιατρική ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Πατρών, Ιωαννίνων, Κρήτης, Θεσσαλίας, Θράκης: η συρρίκνωση των αριστούχων στη Βιολογία είναι ο καθοριστικός παράγοντας. Όταν το πιο βαρύ μάθημα του προφίλ δίνει λιγότερα 19-20, η ζώνη των μορίων εισαγωγής αναπροσαρμόζεται προς τα κάτω.

Οδοντιατρική ΕΚΠΑ / ΑΠΘ και Φαρμακευτική ΕΚΠΑ / ΑΠΘ / Πατρών: ίδια λογική, ελαφρώς μικρότερη πτώση καθώς η σταθερή Χημεία και η βελτιωμένη Φυσική αντισταθμίζουν εν μέρει.

Βιολογίας ΕΚΠΑ / ΑΠΘ: εδώ ο συντελεστής Βιολογίας είναι ακόμη υψηλότερος — η πίεση συντηρείται.

Πρακτικό συμπέρασμα 3ου Πεδίου: σαφής πτωτική τάση στις Ιατρικές, της τάξης κάποιων εκατοντάδων μορίων, με την Ιατρική ΕΚΠΑ να δίνει το βασικό σήμα.

4ο Επιστημονικό Πεδίο — Διαφορετικές πιέσεις σε Πληροφορική και Οικονομικά

Το πεδίο που φέτος δέχεται τις πιο σύνθετες πιέσεις από τις Πανελλήνιες . Τα τέσσερα μαθήματα είναι Νεοελληνική, Μαθηματικά, Πληροφορική και Οικονομία — με τους συντελεστές να αλλάζουν δραστικά ανάλογα αν μιλάμε για Τμήμα Πληροφορικής ή για Τμήμα Οικονομικής Κατεύθυνσης.

Στα Τμήματα Πληροφορικής

(Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ, Πληροφορικής ΟΠΑ, Ψηφιακών Συστημάτων Πειραιά)

Η Πληροφορική έχει συντελεστή 30%. Έδωσε αρκετά 18-19, οπότε λειτουργεί υποστηρικτικά.

Τα Μαθηματικά με συντελεστή 25-30% είναι ο βασικός παράγοντας πτώσης (70% κάτω από βάση παγιοποιημένο, λίγες υψηλές βαθμολογίες).

Η Οικονομία (συντελεστής 20-25%) προσθέτει επιπλέον πτωτική πίεση φέτος.

Στα Τμήματα Οικονομικής Κατεύθυνσης

(Οικονομικής Επιστήμης ΟΠΑ, Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΟΠΑ, ΟΔΕ ΟΠΑ, Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας ΟΠΑ)

Η Οικονομία έχει συντελεστή 30%. Η αυξημένη δυσκολία της φέτος στις Πανελλήνιες μεταφράζεται σε εμφανή πτώση.

Τα Μαθηματικά παραμένουν ως δεύτερος αρνητικός παράγοντας.

Η Πληροφορική με μικρότερο συντελεστή εδώ (15-20%) δεν αρκεί να αντισταθμίσει.

Πρακτικό συμπέρασμα 4ου Πεδίου: αυτό είναι το πεδίο με τις εντονότερες πτωτικές τάσεις στις υψηλόβαθμες. Τα τμήματα Πληροφορικής αντέχουν λίγο καλύτερα από τα Οικονομικά. Όπου ο συντελεστής της Πληροφορικής φτάνει το 30%, η πτώση είναι ηπιότερη. Όπου κυριαρχεί η Οικονομία, η πτώση μπορεί να αγγίξει αρκετές εκατοντάδες μόρια.

ΕΠΑΛ: μετρημένες πιέσεις, καθοριστική η ΕΒΕ

Στα ΕΠΑΛ η εικόνα είναι πιο διαβαθμισμένη. Τα μαθήματα ειδικότητας κάθε τομέα έχουν διαφορετική βαρύτητα και διαφορετικό προφίλ δυσκολίας φέτος:

Τομέας Πληροφορικής : ο Προγραμματισμός Υπολογιστών είχε απαιτητικά τελευταία ερωτήματα. Στα δημοφιλέστερα Τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής αναμένεται ήπια πτωτική τάση.

: ο Προγραμματισμός Υπολογιστών είχε απαιτητικά τελευταία ερωτήματα. Στα δημοφιλέστερα Τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής αναμένεται ήπια πτωτική τάση. Τομέας Υγείας-Πρόνοιας : η Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ κινήθηκε στα αναμενόμενα. Στη Νοσηλευτική ΕΚΠΑ και ΠαΔΑ η ζήτηση παραμένει υψηλή — σχετική σταθερότητα.

: η Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ κινήθηκε στα αναμενόμενα. Στη Νοσηλευτική ΕΚΠΑ και ΠαΔΑ η ζήτηση παραμένει υψηλή — σχετική σταθερότητα. Τομέας Διοίκησης & Οικονομίας : η ΑΟΘ έδωσε χαμηλότερες επιδόσεις. Πτωτική τάση στα Τμήματα Λογιστικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠαΔΑ.

: η ΑΟΘ έδωσε χαμηλότερες επιδόσεις. Πτωτική τάση στα Τμήματα Λογιστικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠαΔΑ. Τομέας Ηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής: η Ηλεκτροτεχνία 2 ήταν απαιτητική. Σχετική σταθερότητα έως ήπια πτώση.

Καθοριστικό ρόλο στα ΕΠΑΛ διατηρεί η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), που σε αρκετά τμήματα της περιφέρειας κρατά το όριο εισόδου ψηλότερα από εκείνο που θα όριζε καθαρά ο ανταγωνισμός των υποψηφίων.

Πανελλήνιες 2026: η ίδια δυσκολία, διαφορετικό αποτύπωμα

Αυτό που πρέπει να συγκρατήσει ο υποψήφιος στις Πανελλήνιες και ο γονέας: η ίδια δυσκολία ενός μαθήματος μεταφράζεται σε εντελώς διαφορετική πίεση ανάλογα με τους συντελεστές της σχολής που τον ενδιαφέρει. Φέτος βλέπουμε:

Στο 1ο Πεδίο , ήπια πτώση όπου τα Αρχαία κυριαρχούν, σταθερότητα όπου ζυγίζει η Νεοελληνική.

, ήπια πτώση όπου τα Αρχαία κυριαρχούν, σταθερότητα όπου ζυγίζει η Νεοελληνική. Στο 2ο Πεδίο , η Φυσική σώζει τα Πολυτεχνεία από τη δυσκολία των Μαθηματικών.

, η Φυσική σώζει τα Πολυτεχνεία από τη δυσκολία των Μαθηματικών. Στο 3ο Πεδίο , η Βιολογία γκρεμίζει τη δεξαμενή των αριστούχων και πιέζει τις Ιατρικές.

, η Βιολογία γκρεμίζει τη δεξαμενή των αριστούχων και πιέζει τις Ιατρικές. Στο 4ο Πεδίο, η συνδυασμένη πίεση Μαθηματικών και Οικονομίας οδηγεί τις εντονότερες πτωτικές τάσεις.

Για τον υποψήφιο που ετοιμάζει μηχανογραφικό: το μάθημα στο οποίο γράψατε καλά στις Πανελλήνιες μετράει διαφορετικά σε κάθε τμήμα. Η σωστή στρατηγική περνά από τον υπολογισμό μορίων ανά τμήμα, όχι από γενικές προβλέψεις.

