Ζαχαράκη: «Τέλος Ιουλίου τα τελικά αποτελέσματα των Πανελληνίων» - Πότε βγαίνουν οι βαθμολογίες

Το χρονοδιάγραμμα για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλήνιων Εξετάσεων έδωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μετά και το τέλος τους και για τα ΕΠΑΛ.

Σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ, η κα Ζαχαράκη σημείωσε πως θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα περί τα τέλη του μήνα.

«Έδιναν και το τελευταίο μάθημα τα επαγγελματικά λύκεια για τις εξετάσεις, και από αύριο ξεκινάμε με τα αγγλικά, τα ειδικά μαθήματα, μέχρι το τέλος του μήνα, οπότε περιμένουμε γύρω στις 26-29 την ανακοίνωση των βαθμολογιών των παιδιών, με τα τελικά αποτελέσματα τέλος Ιουλίου. Άρα μπορούν και οι οικογένειες να ξέρουν νωρίτερα, γιατί ως κράτος έχουμε καταφέρει πλέον τα τελευταία χρόνια να βγάζουμε τα αποτελέσματα νωρίτερα, έτσι ώστε οι οικογένειες να κάνουν τον οικογενειακό προγραμματισμό» είπε ειδικότερα.

Η υπουργός αναφέρθηκε και σε άλλα ζητήματα που άπτονται του χαρτοφυλακίου της, όπως το φοιτητικό επίδομα στέγασης. Όπως είπε, το «2019 ήταν περίπου 42 εκατομμύρια, φέτος τα χρήματα που υπέγραψαν είναι 90 εκατομμύρια».

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Για την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα να καταργηθούν οι Πανελλήνιες σχολίασε πως «κατά την περίοδο της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε τίποτα για την κατάργησή τους. Άρα είτε δεν το εννοούσε τότε, είτε δεν το κατάφερε, ή σίγουρα τώρα πρέπει να μας εξηγήσει τι θα αντιπρότεινε ως προς αυτό».

«Εγώ έχω τοποθετηθεί και δημοσίως, πιστεύω ότι πράγματι πρέπει, όταν βρούμε ένα εξίσου αξιόπιστο σύστημα και μηχανισμό, να πάμε σε εναλλακτικό τρόπο εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, αλλά αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή και πρέπει να σας πω από τον Φεβρουάριο, 100 και πάνω άτομα δουλεύουν σε ειδικές ομάδες εργασίας, για να μας προτείνουν το εθνικό απολυτήριο».

Η υπουργός στάθηκε και στη σημασία ενός κρατικού διπλώματος γλωσσομάθειας και συμπλήρωσε: «Η αλλαγή στο σύστημα θα συμπαρασύρει και τη δημιουργία νέων τμημάτων και την κατάργηση παλαιότερων τμημάτων, εννοώ στα ΑΕΙ, και το λέω αυτό, διότι συντελείται μια παγκόσμια επανάσταση αυτή τη στιγμή με την τεχνητή νοημοσύνη, ορισμένα τμήματα είναι παρωχημένα, δηλαδή πολλά δεν έχουν λόγο ύπαρξης».

Σχετικά με το πόσο μπορεί να πάμε σε κατάργηση των Πανελληνίων, ανέφερε: «Αυτό θα πρέπει να περιμένουμε όταν έρθει και το αποτέλεσμα και το συμπέρασμα της επιτροπής. Δεν αλλάζει κάτι για τα παιδιά που είναι τώρα στο γυμνάσιο τελευταίας τάξης και λύκειο, μιλάμε για μετά, τα παιδιά όμως αυτά να ξέρετε ότι από το 27 θα έχουν σε πολλά μαθήματα καινούργια βιβλία, καινούργια προγράμματα σπουδών, και βέβαια νέο εξοπλισμό που θα στείλουμε από διαδραστικούς πίνακες, από νέο αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία».