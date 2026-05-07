Πανελλήνιες 2026: Πότε ξεκινούν οι εξετάσεις - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Οι Πανελλήνιες εξετάσεις για το 2026 σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Παιδείας ξεκινούν στις 29 Μαΐου 2026 με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και λήγουν στις 8 Ιουνίου για τα Γενικά λύκεια.

Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και μουσικών μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν στις 16 Ιουνίου.

Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2026-27 ορίζεται το διάστημα από τη Δευτέρα 15-6-2026 μέχρι και την Παρασκευή 26-6-2026.

Πανελλήνιες 2026: Αναλυτικά το πρόγραμμα

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ ξεκινούν στις 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Στις 3 Ιουνίου θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις σε:

Αρχαία Ελληνικά

Μαθηματικά

Βιολογία

ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού.

Στις 5 Ιουνίου οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε:

Λατινικά

Χημεία

Πληροφορική.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 8 Ιουνίου με τα μαθήματα:

Ιστορία

Φυσική

Οικονομία

Τι ισχύει για τα ΕΠΑΛ

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, η έναρξη γίνεται στις 30 Μαΐου με τα Νέα Ελληνικά, ενώ στις 2 Ιουνίου ακολουθούν τα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας.

Οι εξετάσεις ειδικών μαθημάτων έχουν προγραμματιστεί για το διάστημα 16 έως 25 Ιουνίου.

Παράλληλα, από τις 15 έως τις 26 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Οι ημερομηνίες των εξετάσεων για τα ειδικά μαθήματα

Τα ειδικά μαθήματα θα εξεταστούν μεταξύ 16 και 25 Ιουνίου και το πρόγραμμά τους έχει ως εξής:

Τρίτη 16 Ιουνίου 2026: Αγγλικά (Έναρξη: 10:00 π.μ.).

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026: Ελεύθερο Σχέδιο (Έναρξη: 08:30 π.μ.).

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026: Γραμμικό Σχέδιο (Έναρξη: 08:30 π.μ.).

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026: Γερμανικά (Έναρξη: 08:30 π.μ.).

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία (Έναρξη: 10:00 π.μ.).

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (Έναρξη: 08:30 π.μ.).

Τρίτη 23 Ιουνίου 2026: Γαλλικά (Έναρξη: 08:30 π.μ.).

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026: Ιταλικά (Έναρξη: 08:30 π.μ.).

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026: Ισπανικά (Έναρξη: 08:30 π.μ.).