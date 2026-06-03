Πανελλήνιες 2026: Σήμερα τα μαθήματα Προσανατολισμού – Αρχαία, Μαθηματικά, Βιολογία κρίνουν τα μόρια

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 μπαίνουν σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου, στην πιο κρίσιμη καμπή τους, με τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων να εξετάζονται στα βασικά μαθήματα Προσανατολισμού που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τα τελικά τους μόρια.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές της Ομάδας Ανθρωπιστικών Σπουδών διαγωνίζονται στα Αρχαία Ελληνικά, οι υποψήφιοι των Θετικών Σπουδών και της Οικονομίας & Πληροφορικής στα Μαθηματικά, ενώ όσοι ακολουθούν τον κλάδο Υγείας εξετάζονται στη Βιολογία.

Η σημερινή ημέρα θεωρείται από τις πλέον καθοριστικές των Πανελλαδικών, καθώς τα συγκεκριμένα μαθήματα έχουν υψηλό συντελεστή βαρύτητας και επηρεάζουν άμεσα την εισαγωγή των υποψηφίων στις σχολές πρώτης προτίμησης.

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Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει ότι οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 08:00, με την έναρξη της εξέτασης να γίνεται στις 08:30. Η διάρκεια είναι τρεις ώρες για κάθε μάθημα.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν μαζί τους δελτίο εξεταζομένου ή ταυτότητα, καθώς και τα απαραίτητα γραφικά είδη. Αντίθετα, απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή κινητών τηλεφώνων, smartwatch και κάθε είδους ηλεκτρονικής συσκευής επικοινωνίας εντός των εξεταστικών κέντρων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, θα δημοσιεύονται άμεσα τα θέματα και οι ενδεικτικές απαντήσεις, προσφέροντας συνεχή ενημέρωση στους μαθητές και τους γονείς.