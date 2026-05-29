Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, του πρώτου μαθήματος, δηλαδή, στο οποίο εξετάζονται οι υποψήφιοι των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας για τα ΓΕΛ.

Το θέμα της υπογεννητικότητας και της σύνδεσης με τη μοναξιά που βιώνουν όχι μόνο οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, αλλά και οι νέοι, κλήθηκαν να αναλύσουν οι υποψήφιοι.

Αναλυτικότερα, οι υποψήφιοι, πέραν των ερωτήσεων συντακτικού, λεξιλογίου και ερμηνείας, κλήθηκαν να γράψουν ένα άρθρο, 350-400 λέξεων, για τη σχολική τους εφημερίδα, στο οποίο να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι αυξάνεται η μοναξιά στην εποχή μας, καθώς επίσης και να προτείνουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργάζονται οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, ώστε να θεραπευτεί η μοναξιά και των δύο γενεών.

Το πρόγραμμα των πανελληνίων εξετάσεων 2026

Οι μαθητές έφτασαν στα σχολεία περί τις 08:00 και κάθισαν στα θρανία για να περάσουν την πρώτη δοκιμασία των Πανελληνίων. Επόμενο τεστ είναι την ερχόμενη Τετάρτη (03/06).

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των φετινών πανελληνίων εξετάσεων διαμορφώνεται ως εξής:

Τετάρτη 3 Ιουνίου: Αρχαία Ελληνικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών & Οικονομίας/Πληροφορικής) και Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Παρασκευή 5 Ιουνίου: Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών & Υγείας) και Πληροφορική (Ο.Π. Οικονομίας/Πληροφορικής).

Δευτέρα 8 Ιουνίου: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών & Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Οικονομίας/Πληροφορικής). Με αυτά τα μαθήματα ολοκληρώνεται ο κύκλος των γενικών εξετάσεων για τα ΓΕΛ.

Πρόγραμμα εξετάσεων για τα ΕΠΑΛ

Μία ημέρα αργότερα από τα ΓΕΛ, το Σάββατο 30 Μαΐου, παίρνουν τη σκυτάλη οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, κάνοντας πρεμιέρα με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Τρίτη 2 Ιουνίου: Οι μαθητές θα εξεταστούν στα μαθηματικά (Άλγεβρα).

4 έως 15 Ιουνίου: Το διάστημα αυτό είναι αφιερωμένο στις εξετάσεις των μαθημάτων ειδικότητας, ανάλογα με τον τομέα σπουδών του κάθε υποψηφίου.