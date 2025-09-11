Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Αναλυτικά το πρόγραμμα για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας το αναλυτικό πρόγραμμα για τις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2026, που αφορά όλους τους εξεταζόμενους αυτής της σχολικής χρονιάς, σε ημερήσια και εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Όπως συνηθίζεται οι εξετάσεις για τα ΓΕΛ θα ξεκινήσουν με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στις 29/05/2026, ενώ οι εξεταζόμενοι των ΕΠΑΛ θα δοκιμαστούν στα Νέα Ελληνικά, στις 30/05/2026 ως πρώτο μάθημα.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Δείτε παρακάτω το αναλυτικό πρόγραμμα για τις Πανελλήνιες εξετάσεις 2026

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2026 των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ

Πανελλήνιες 2026 ΓΕΛ

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2026 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ

Πανελλαδικές 2026 ΕΠΑΛ

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2026 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

Πανελλαδικές 2026 Ειδικά και Μουσικά μαθήματα