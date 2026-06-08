«Αυλαία» σήμερα, Δευτέρα (08/06), στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026, με τους μαθητές των Γενικών Λυκείων να δίνουν το τελευταίο τους μάθημα.

Οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών θα εξεταστούν στην Ιστορία, εκείνοι των Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας στη Φυσική, ενώ οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής θα διαγωνιστούν στο μάθημα της Οικονομίας.

Υπενθυμίζεται, ότι η έναρξη των εξετάσεων έχει καθοριστεί να γίνεται στις 08:30 και έτσι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες.

Συνεχίζονται οι Πανελλήνιες για τα ΕΠΑΛ

Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα συνεχίσουν τις εξετάσεις τους με μαθήματα ειδικότητας έως και τις 15 Ιουνίου.

Η επόμενη εξεταστική ημέρα για τα ΕΠΑΛ είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 9 Ιουνίου, με τους μαθητές να εξετάζονται στα μαθήματα: Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών.

Από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου, θα γίνει η εξέταση των ειδικών μαθημάτων, για υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους σε σχολές και τμήματα για τα οποία απαιτείται ειδική εξέταση, όπως ξένες γλώσσες, σχέδιο και μουσικά μαθήματα.