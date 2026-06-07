Σεισμοί στην Εύβοια: Κλειστά τα σχολεία πρωτοβάθμιας στο Μαντούδι αύριο, Δευτέρα - Κανονικά οι Πανελλήνιες

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που έπληξαν το μεσημέρι της Κυριακής, (07/06) στη Βόρεια Εύβοια, με επίκεντρο την περιοχή κοντά στο Προκόπι, με τις Αρχές του Δήμου να αποφασίζουν την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον δήμο Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας για αύριο, Δευτέρα 7 Ιουνίου.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Γιώργος Τσαπουρνιώτης στον ΣΚΑϊ 100,3, ενώ τα σχολεία πρωτοβάθμιας, δηλαδή δημοτικά και Γυμνάσιο θα παραμείνουν κλειστά, οι Πανελλήνιες εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά, στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής.

Ο ίδιος ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός λόγω του σεισμού, ωστόσο υπάρχουν «εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο με κατολισθήσεις, αλλά και ζημιές σε σπίτια στο Προκόπι και στη Δαφνούσα».

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Ο κ. Τσαπουρνιώτης σημείωσε πως «το οδικό δίκτυο είναι πλέον ανοικτό. Η κατολίσθηση έχει αντιμετωπιστεί ενώ είναι σε εξέλιξη η διαδικασία για σύσταση συντονιστικού οργάνου, με τη συμμετοχή του προέδρου του ΟΑΣΠ Ευθύμιου Λέκκα, ώστε να γίνει άμεσα οι καταγραφές στις ζημίες των κτιρίων».

Σημειώνεται, ότι δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις έλαβαν χώρα με διαφορά λίγων λεπτών, γύρω στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής, με επίκεντρο τη βόρεια Εύβοια, οι οποίες έγιναν έντονα αισθητές και στην Αττική.

Η πρώτη σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 12:58 και ήταν μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 14,1 χιλιόμετρα.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, σημειώθηκε νέος, ισχυρότερος σεισμός, μεγέθους 5,2 Ρίχτερ. Η δεύτερη δόνηση είχε επίκεντρο 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας και το εστιακό βάθος 13,1 χιλιόμετρα, γεγονός που εξηγεί την μεγάλη ένταση με την οποία έγιναν αισθητοί οι σεισμοί στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Μέχρι τις 14:30 της Κυριακής είχαν καταγραφεί 10 μετασεισμοί, με τον μεγαλύτερο να έχει μέγεθος 3,3 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.