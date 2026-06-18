Στο Γραμμικό Σχέδιο εξετάστηκαν σήμερα, Πέμπτη (18/06), οι υποψήφιοι των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2026 που στοχεύουν να μπουν σε συγκεκριμένες σχολές με προαπαιτούμενο το εν λόγω μάθημα.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στο Γραμμικό Σχέδιο

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ το σχέδιο στο Γραμμικό Σχέδιο

Το μάθημα, να σημειωθεί, αποτελεί βασική δοκιμασία για όσους στοχεύουν στην εισαγωγή τους σε σχολές όπως η Αρχιτεκτονική, η Εσωτερική Αρχιτεκτονική, η Γραφιστική κ.α.

Μετά το Γραμμικό Σχέδιο, σειρά έχουν τα Γερμανικά, αύριο, Παρασκευή (19/06). Ύστερα, εξετάζονται Μουσική Αντίληψη και Αρμονία, Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά - αυτά από το Σάββατο έως και την ερχόμενη Πέμπτη, οπότε και ολοκληρώνονται οι φετινές Πανελλήνιες.