Οι πρώτοι υποψήφιοι, που βγήκαν από τα σχολεία τους, αφότου έγραψαν το πρώτο τους μάθημα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026, σχολίασαν τα θέματα, εκφράζοντας τις δικές τους απόψεις για το επίπεδο δυσκολίας τους.

Οι μαθητές που μίλησαν στην κάμερα του Orange Press Agency, έκαναν λόγο για βατά θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Υπενθυμίζεται πως οι υποψήφιοι κλήθηκαν να αναλύσουν το θέμα της υπογεννητικότητας και της σύνδεσης με τη μοναξιά που βιώνουν όχι μόνο οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, αλλά και οι νέοι.

Αναλυτικότερα, οι υποψήφιοι, πέραν των ερωτήσεων συντακτικού, λεξιλογίου και ερμηνείας, κλήθηκαν να γράψουν ένα άρθρο, 350-400 λέξεων, για τη σχολική τους εφημερίδα, στο οποίο να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι αυξάνεται η μοναξιά στην εποχή μας, καθώς επίσης και να προτείνουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργάζονται οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, ώστε να θεραπευτεί η μοναξιά και των δύο γενεών.

«Ήταν για να γράψουμε στη σχολική εφημερίδα, να γράψουμε για τη μοναξιά, για τους νέους και την τρίτη ηλικία και να γράψουμε πώς μπορούν αυτές οι δύο κοινωνικές ομάδες να κοινωνικοποιηθούν μαζί» ανέφερε μία από τις ερωτηθείσες.



«Είχα διαβάσει αυτό το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε είτε ένα άλλο το οποίο ήλπιζα και νομίζω ότι τα πήγα καλά. Έλεγα ότι θα πέσει η μοναξιά ή η τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει, φέτος δίνω πιο πολύ για να δω πώς θα τα πάω, γιατί θέλω να ξαναδοκιμάσω και του χρόνου για τη σχολή στην οποία θα ήθελα να περάσω. Αλλά νομίζω ότι φέτος έχω πάρει μια χαρά βαθμό. [...] Δεν ένιωθα άγχος, εντάξει, πολύ λίγο. Πάμε για τα επόμενα. Ευελπίδων Στρατιωτική Σχολή στοχεύω» προσέθεσε η μαθήτρια.

«Καθόλου άγχος, τώρα θα δούμε. Τα θέματα αυτά τα περιμέναμε. [...] Τι έγραψα για τη μοναξιά; Δεν είμαι τόσο της μοναξιάς. Βγαίνω έξω, περνάω καλά», τόνισε υποψήφιος.

Ερωτηθείς για τη μοναξιά της τρίτης ηλικίας, απάντησε ότι δεν τους χαρακτηρίζει τους ηλικιωμένους η μοναξιά καθώς «βγαίνουν έξω, παίζουν τάβλι στα ΚΑΠΗ».