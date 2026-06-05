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Με τρία μαθήματα προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα, Παρασκευή (05/06), οι Πανελλήνιες Εξετάσεις για το Γενικό Λύκειο.

Οι μαθητές της ομάδας προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας εξετάστηκαν στο μάθημα της Χημείας.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στη Χημεία

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις πρώτες απαντήσεις στη Χημεία

Το Reader σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.