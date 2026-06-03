Οι δύο από τους τέσσερις, τουλάχιστον, σκοπέλους των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026 έχουν ξεπεραστεί, με τους μαθητές των ΓΕΛ να δίνουν σήμερα, Τετάρτη (03/06), Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία, αναλόγως της κατεύθυνσης σπουδών τους.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές της Ομάδας Ανθρωπιστικών Σπουδών διαγωνίζονται στα Αρχαία Ελληνικά, οι υποψήφιοι των Θετικών Σπουδών και της Οικονομίας & Πληροφορικής στα Μαθηματικά, ενώ όσοι ακολουθούν τον κλάδο Υγείας εξετάζονται στη Βιολογία.

Το Reader σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.

Αρχαία με επίκεντρο το θέμα της Δικαιοσύνης

Με αναμενόμενο στυλ ερωτήσεων, μικρές «παγίδες» και διδαγμένο και αδίδακτο κείμενο που κινήθηκαν γύρω από την έννοια της Δικαιοσύνης, ήταν τα θέματα που κλήθηκαν να επεξεργαστούν οι υποψήφιοι που εξετάστηκαν στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών εξετάστηκαν σε ένα απόσπασμα από τα «Ηθικά Νικομάχεια» του Αριστοτέλη (Β 1.5-8, 1103b2-25), που πραγματεύεται τις έννοιες της ηθικής αρετής και της ηθικής πράξης (διδαγμένο κείμενο) και στην «Περί του σηκού απολογία» του Λυσία (7.27-29) (αδίδακτο).

Το παράλληλο κείμενο στο οποίο εξετάστηκαν ήταν ένα απόσπασμα από ομιλία του καθηγητή Μιχάλη Σταθόπουλου, μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, με θέμα τον ρόλο της Δικαιοσύνης.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στα Αρχαία Ελληνικά

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις αναλυτικές απαντήσεις στα Αρχαία Ελληνικά

Απαιτητικά και όχι τα θέματα των Μαθηματικών

Ο Μανώλης Φουντουλάκης, ακαδημαϊκός Μαθηματικών του ομίλου Πουκαμισάς, σχολιάζοντας τα θέματα στα Μαθηματικά επεσήμανε πως «ήταν εύκολο να προσεγγίσεις τη βάση, αλλά πολύ δύσκολο να αριστεύσεις, από 18 και πάνω».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η θεωρία ήταν «πολύ βατή, χωρίς καμία ιδιαίτερη δυσκολία στην απόδειξη και τα σωστά λάθος».

Στάθηκε ιδιαίτερα στο Γ3 θέμα, όπου επιλέχθηκε μία άσκηση από το σχολικό βιβλίο, άρα «ένας καλά προετοιμασμένος θα μπορούσε να την είχε λύσει».

Στο τέταρτο, και παραδοσιακά δύσκολο θέμα, έπεσε ένα «πολύ απαιτητικό και πολύ εμπνευσμένο» θέμα, το οποίο θα αποτελέσει το βασικό τροχοπέδη στην προσπάθεια των μαθητών για την αριστεία.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στα Μαθηματικά

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις αναλυτικές απαντήσεις στα Μαθηματικά

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τον αναλυτικό σχολιασμό για τα θέματα στα Μαθηματικά

Αυξημένος βαθμός δυσκολίας στη Βιολογία

Ο Αλέξανδρος Παπαγιαννακόπουλος, ακαδημαϊκός υπεύθυνος Βιολογίας στον όμιλο Πουκαμισάς, έκρινε πως τα θέματα έκρυβαν παγίδες.

Αναφερόμενος στο πρώτο, σημείωσε πως ήταν «κλασικά πολλαπλής επιλογής» που φάνηκε «αρκετά βατό, δεν θα δυσκόλεψε κάποιον».

Το επόμενο ήταν μία «κλασική θεωρία», αλλά ήθελε προσοχή το Β3 σκέλος. Οι ασκήσεις, κατά τον ίδιο, ήταν «απαιτητικές προς τον χρόνο, αλλά με μία ψύχραιμη διαχείριση» θα υπήρχαν καλύτερα αποτελέσματα.

Τέλος, το τέταρτο θέμα απευθυνόταν σε «καλά προετοιμασμένους» μαθητές.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στη Βιολογία

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις αναλυτικές απαντήσεις στη Βιολογία

Συνέχεια για τα ΕΠΑΛ αύριο, Πέμπτη

Συνέχεια και για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, αύριο, Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, με μαθήματα ειδικότητας. Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν στα μαθήματα: Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.