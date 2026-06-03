Στο δεύτερό τους μάθημα εξετάζονται οι μαθητές των Γενικών Λυκείων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026, οι οποίοι δίνουν Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές της Ομάδας Ανθρωπιστικών Σπουδών διαγωνίζονται στα Αρχαία Ελληνικά, οι υποψήφιοι των Θετικών Σπουδών και της Οικονομίας & Πληροφορικής στα Μαθηματικά, ενώ όσοι ακολουθούν τον κλάδο Υγείας εξετάζονται στη Βιολογία.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στα Αρχαία Ελληνικά

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις πρώτες απαντήσεις στα Αρχαία Ελληνικά

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στα Μαθηματικά

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στη Βιολογία

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις πρώτες απαντήσεις στη Βιολογία

Σημειώνεται πως η σημερινή ημέρα θεωρείται από τις πλέον καθοριστικές των Πανελληνίων, καθώς τα συγκεκριμένα μαθήματα έχουν υψηλό συντελεστή βαρύτητας και επηρεάζουν άμεσα την εισαγωγή των υποψηφίων στις σχολές πρώτης προτίμησης.

Την Πέμπτη (04/06), συνεχίζονται οι εξετάσεις για τους μαθητές των ΕΠΑΛ, με μαθήματα ειδικότητας.

Το πρόγραμμα των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026

Οι Πανελλήνιες θα συνεχιστούν την Παρασκευή για τα ΓΕΛ και πάλι με μαθήματα κατεύθυνσης. Αναλυτικά:

Παρασκευή 5 Ιουνίου: Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών & Υγείας) και Πληροφορική (Ο.Π. Οικονομίας/Πληροφορικής).

Δευτέρα 8 Ιουνίου: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών & Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Οικονομίας/Πληροφορικής). Με αυτά τα μαθήματα ολοκληρώνεται ο κύκλος των γενικών εξετάσεων για τα ΓΕΛ.

Τι απαιτείται και τι απαγορεύεται να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι στις Πανελλήνιες

Οι υποψήφιοι των Πανελληνίων θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα εξής:

Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

Δελτίο εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος. Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μολύβι στις απαντήσεις, παρά μόνον εάν ορίζεται σχετικά από τις οδηγίες των θεμάτων. Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γόμα και ξύστρα.

Γεωμετρικά όργανα, για τα μαθήματα που χρειάζονται.

Ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό.

Ρολόι χειρός, αλλά όχι έξυπνο ρολόι (smartwatch).

Την ίδια ώρα, οι υποψήφιοι απαγορεύεται να έχουν μαζί τους τα εξής:

Βιβλία, τετράδια και σημειώσεις.

Διορθωτικό (blanco) οποιασδήποτε μορφής (υγρό ή ταινία).

Κινητό τηλέφωνο και άλλα μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών και επικοινωνίας, υπολογιστικές μηχανές.

Σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος στις Πανελλήνιες, κατά την προσέλευσή του στο Εξεταστικό Κέντρο φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, είναι υποχρεωμένος να το παραδίδει στον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής, ο οποίος θα το φυλάσσει σε ειδικό χώρο. Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει το κινητό του και θα αποχωρεί.