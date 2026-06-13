Μενού

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Σε αυτά τα θέματα εξετάστηκαν σήμερα τα ΕΠΑΛ

Αναλυτικά, όλα τα θέματα που κλήθηκαν να απαντήσουν σήμερα (13/06) οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.

Reader symbol
Newsroom
Πανελλήνιες Εξετάσεις
Πανελλήνιες Εξετάσεις | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Με μαθήματα ειδικότητας συνεχίζονται σήμερα, Σάββατο (13/06), οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι εξετάζονται στα μαθήματα: Οικοδομική , Ψηφιακά Συστήματα, Τεχνολογία Υλικών και Μηχανές Εσωτερικής Καύσης.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στην Οικοδομική 

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στα Ψηφιακά Συστήματα 

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στην Τεχνολογία Υλικών

Δείτε εδώ τις πρώτες απαντήσεις στην Τεχνολογία Υλικών

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

Δείτε εδώ τις πρώτες απαντήσεις στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ