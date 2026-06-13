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Με μαθήματα ειδικότητας συνεχίζονται σήμερα, Σάββατο (13/06), οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι εξετάζονται στα μαθήματα: Οικοδομική , Ψηφιακά Συστήματα, Τεχνολογία Υλικών και Μηχανές Εσωτερικής Καύσης.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στην Οικοδομική

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στα Ψηφιακά Συστήματα

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στην Τεχνολογία Υλικών

Δείτε εδώ τις πρώτες απαντήσεις στην Τεχνολογία Υλικών

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

Δείτε εδώ τις πρώτες απαντήσεις στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης