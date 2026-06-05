Λατινικά έδωσαν σήμερα οι μαθητές της ομάδας προσανατολισμού Ανθρωπίνων Σπουδών στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.
Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).
Οι μαθητές έφτασαν στα σχολεία τους στις 08:00 και μισή ώρα αργότερα, έλαβαν τα θέματα των Λατινικών για φέτος.
Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στα Λατινικά
Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις απαντήσεις στα Λατινικά
Σημειώνεται πως το Reader σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.
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