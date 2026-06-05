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Σε τρία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα, Παρασκευή (05/06), οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι εξετάζονται στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στα Λατινικά

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στη Χημεία

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στην Πληροφορική

Οι απαντήσεις στα θέματα στις Πανελλήνιες

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις απαντήσεις στα Λατινικά

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις πρώτες απαντήσεις στη Χημεία

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις πρώτες απαντήσεις στην Πληροφορική

Οι μαθητές των ΓΕΛ θα ολοκληρώσουν τις εξετάσεις τους την ερχόμενη Δευτέρα (08/06), με: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών & Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Οικονομίας/Πληροφορικής).

Σημειώνεται πως το Reader σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.