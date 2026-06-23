Στο ειδικό μάθημα των Γαλλικών εξετάστηκαν σήμερα, Τρίτη (23/06), οι υποψήφιοι στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στα Γαλλικά

Σημειώνεται πως η τρέχουσα εβδομάδα είναι και η τελευταία της εξεταστικής διαδικασίας, και έπονται τα μαθήματων των Ιταλικών και Ισπανικών.

Παράλληλα, την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων και ανοίγοντας τον δρόμο για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων.

Το Reader σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.