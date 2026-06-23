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Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Τα θέματα που εξετάστηκαν στα Γαλλικά

Στα Γαλλικά εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026. Ακολουθούν τα Ιταλικά και τα Ισπανικά.

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Πανελλήνιες εξετάσεις
Πανελλήνιες εξετάσεις | Eurokinissi / Τατιάνα Μπόλαρη
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Στο ειδικό μάθημα των Γαλλικών εξετάστηκαν σήμερα, Τρίτη (23/06), οι υποψήφιοι στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στα Γαλλικά

Σημειώνεται πως η τρέχουσα εβδομάδα είναι και η τελευταία της εξεταστικής διαδικασίας, και έπονται τα μαθήματων των Ιταλικών και Ισπανικών.

Παράλληλα, την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων και ανοίγοντας τον δρόμο για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων.

Το Reader σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.

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