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Σε τέσσερα μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν σήμερα, Πέμπτη (04/06), οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές εξετάζονται σε: Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα για την Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα για τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα για τα Δίκτυα Υπολογιστών

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα για τις Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

Οι απαντήσεις στα θέματα

Σημειώνεται πως το Reader σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις πρώτες απαντήσεις στην Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις πρώτες απαντήσεις στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις πρώτες απαντήσεις στα Δίκτυα Υπολογιστών

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις πρώτες απαντήσεις στις Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

Η εβδομάδα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ θα τελειώσει το ερχόμενο Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 με την εξέταση στα μαθήματα: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.