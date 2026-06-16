Μενού

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Τα θέματα των Αγγλικών

Αρχίζει ο κύκλος εξέτασης των Ειδικών Μαθημάτων για τις Πανελλήνιες 2026. Αυτά είναι τα θέματα στα Αγγλικά που εξετάζονται οι υποψήφιοι.

Reader symbol
Newsroom
Πανελλήνιες Εξετάσεις
Πανελλήνιες Εξετάσεις | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Συνεχίζουν σήμερα, Τρίτη 16/6, τις Πανελλαδικές Εξετάσεις οι υποψήφιοι, εξεταζόμενοι σε ειδικά μαθήματα, συγκεκριμένα στα Αγγλικά.

Δείτε εδώ τα θέματα των Αγγλικών.

Ο σχολιασμός θεμάτων για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών:

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ