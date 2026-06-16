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Συνεχίζουν σήμερα, Τρίτη 16/6, τις Πανελλαδικές Εξετάσεις οι υποψήφιοι, εξεταζόμενοι σε ειδικά μαθήματα, συγκεκριμένα στα Αγγλικά.

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