Συνεχίζουν σήμερα, Τρίτη 16/6, τις Πανελλαδικές Εξετάσεις οι υποψήφιοι, εξεταζόμενοι σε ειδικά μαθήματα, συγκεκριμένα στα Αγγλικά.
Δείτε εδώ τα θέματα των Αγγλικών.
Ο σχολιασμός θεμάτων για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών:
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