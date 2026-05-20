Πανελλήνιες και διατροφή: Πώς επηρεάζει την απόδοση των μαθητών

Η περίοδος των Πανελλαδικών Εξετάσεων αποτελεί ένα από τα πιο απαιτητικά στάδια στη ζωή ενός μαθητή. Όσο πλησιάζει η στιγμή των εξετάσεων, η ένταση αυξάνεται και η ανάγκη για σταθερότητα γίνεται πιο έντονη. Σε αυτή τη φάση, ο ρόλος της οικογένειας είναι καθοριστικός.
Η στήριξη δεν χρειάζεται υπερβολές - χρειάζεται συνέπεια, κατανόηση και σωστή στάση. Ακολουθούν κατευθύνσεις από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Πουκαμισά, που μπορούν να υποστηρίξουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των υποψηφίων:
- Διαμορφώστε ένα ήρεμο πλαίσιο καθημερινότητας. Η σταθερότητα στο σπίτι λειτουργεί υποστηρικτικά. Φροντίστε να υπάρχει ησυχία, τάξη και αποφυγή εντάσεων, ώστε το παιδί να μπορεί να συγκεντρώνεται χωρίς περισπασμούς
- Στηρίξτε την οργάνωση του χρόνου του. Ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα μελέτης, με ισορροπία ανάμεσα σε διάβασμα και ξεκούραση, βοηθά τον μαθητή να διατηρήσει την απόδοσή του μέχρι το τέλος.
- Δώστε χώρο στην έκφραση. Ακούστε χωρίς να διορθώνετε ή να πιέζετε. Η αίσθηση ότι μπορεί να μιλήσει ελεύθερα ενισχύει την ψυχική του ανθεκτικότητα.
- Φροντίστε τις βασικές ανάγκες. Η σωστή διατροφή, ο επαρκής ύπνος και η ήπια κίνηση μέσα στην ημέρα συμβάλλουν ουσιαστικά στη συγκέντρωση και στη διατήρηση ενέργειας.
- Διατηρήστε στιγμές αποφόρτισης. Μικρά «διαλείμματα ζωής» - μια βόλτα, μια συζήτηση, μια ευχάριστη δραστηριότητα - βοηθούν τον μαθητή να επανέρχεται πιο συγκεντρωμένος.
- Επικοινωνήστε με τους εκπαιδευτικούς. Η συνεργασία με τους καθηγητές προσφέρει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις ανάγκες του παιδιού και επιτρέπει πιο στοχευμένη υποστήριξη.
- Βοηθήστε τον να διαχειριστεί το άγχος. Αναγνωρίστε το άγχος ως φυσιολογικό. Ενθαρρύνετε απλές πρακτικές, όπως βαθιές αναπνοές ή σύντομο περπάτημα, που βοηθούν στην αποφόρτιση.
- Κρατήστε την ισορροπία στην προσδοκία. Οι εξετάσεις είναι ένας σημαντικός σταθμός, όχι ο μοναδικός. Η αξία βρίσκεται στην προσπάθεια, στη συνέπεια και στη διαδρομή που ακολουθεί ο μαθητής.
Η περίοδος αυτή δοκιμάζει όχι μόνο τους υποψηφίους, αλλά και τις οικογένειές τους. Με ψυχραιμία, υπομονή και εμπιστοσύνη, μπορείτε να αποτελέσετε το πιο σταθερό στήριγμα για το παιδί σας.
