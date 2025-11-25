Πανικός στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανίων: Ηλικιωμένος πήγαινε στο αντίθετο και δεν άκουγε στα σήματα

Τρόμος στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανίων στη Χαλκιδική, με έναν ηλικιωμένο οδηγό να κινείται για αρκετή ώρα με μεγάλη ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα.

Οδηγοί που πήγαιναν κανονικά στο ρεύμα κυκλοφορίας τους, του έκαναν σινιάλο με τα φώτα, ωστόσο εκείνος συνέχιζε ακάθεκτος την πορεία του, όπως φαίνεται και σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Το συμβάν συνέβη την Κυριακή (23/11) και το βίντεο στο TikTok από πολίτη δείχνει την πορεία του οχήματος που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με κατεύθυνση από Θεσσαλονίκη προς Χαλκιδική.



