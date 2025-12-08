Πανικός στην Κρήτη: Πυροβολισμοί την ώρα που άναβε το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στους Κάμπους Κεραμιών του Δήμου Χανίων, την ώρα που η πλατεία είχε γεμίσει κόσμο για την εορταστική εκδήλωση του ανάμματος του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου. Ξαφνικά, πυροβολισμοί ακούστηκαν από κοντινή απόσταση, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών στο zarpanews.gr αλλά και στην αστυνομία, ο δράστης των πυροβολισμών έχει ήδη ταυτοποιηθεί και είναι γνωστός στην τοπική κοινωνία.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν οι αρχές έφτασαν άμεσα στο σημείο, ωστόσο οι διοργανωτές της εκδήλωσης αντέδρασαν αστραπιαία: έπεσαν πάνω στον άνδρα για να τον ακινητοποιήσουν, προστατεύοντας μικρούς και μεγάλους που βρίσκονταν στον χώρο.

Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, ο συγκεκριμένος δεν συμμετείχε στο μουσικό πρόγραμμα του Δήμου Χανίων, αλλά βρισκόταν σε κοινωνική συνάθροιση σε σπίτι λίγα μέτρα από την πλατεία.

Η αστυνομία αναμένεται να εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό, ενώ το Υπουργείο έχει ήδη ξεκαθαρίσει πως θα υπάρξει μηδενική ανοχή σε άσκοπους πυροβολισμούς και φαινόμενα οπλοχρησίας, ειδικά μετά τα τραγικά γεγονότα στα Βορίζια.