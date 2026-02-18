Πάνω από 1000 παραβάσεις για αλκοόλ τον Ιανουάριο στην Αττική

Με αφορμή την υπόθεση της τραγουδίστριας που, οδηγώντας σε κατάσταση μέθης, παρέσυρε τουλάχιστον πέντε οχήματα στο Κολωνάκι, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, παρείχε ενημέρωση για το πόσοι οδηγοί έχουν πιαστεί να κυκλοφορούν μεθυσμένοι τον Ιανουάριο.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1, μόνο τον Ιανουάριο από τα αλκοτέστ που έγιναν στην Αττική, υπήρξαν 1055 παραβάσεις που αφορούν αυξημένα επίπεδα αλκοόλ.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια, στις 41 εξ αυτών των περιπτώσεων δικαιολογούνταν και η σύλληψη του οδηγού με την αυτόφωρη διαδικασία καθώς το αλκοτέστ έδειξε ποσοστό άνω του 0.60mg.

Ωστόσο η κα Δημογλίδου σημείωσε πως η κατάσταση είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με άλλες περιόδους. Όσον αφορά σε άλλες παραβάσεις, παραμένουν αυξημένες οι περιπτώσεις χρήσης κινητού τηλεφώνου. «Αυτό είναι το επόμενο στοίχημά μας» είπε.

Όσον αφορά στην τραγουδίστρια, είπε πως «παρέμεινε στο σημείο γιατί έχουμε δει και περιπτώσεις που αποχωρεί ο οδηγός. Συνελήφθη από τους τροχονόμους και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα».