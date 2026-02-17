Στην Ευελπίδων η τραγουδίστρια που προκάλεσε τροχαίο στο Κολωνάκι υπό την επήρεια αλκοόλ

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου αναμένεται να δικαστεί στο Αυτόφωρο, οδηγήθηκε η τραγουδίστρια που συνελήφθη για το τροχαίο ατύχημα, υπό την επήρεια αλκοόλ, στο Κολωνάκι.

Tο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Κολωνάκι, όταν η 36χρονη τραγουδίστρια συγκροτήματος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και προκάλεσε ζημιές σε τουλάχιστον τέσσερα σταθμευμένα οχήματα.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 04:35, στη συμβολή των οδών Κλεομένους και Ξανθίππου, στους πρόποδες του Λυκαβηττού - ένα κατηφορικό σημείο όπου το ΙΧ προσέκρουσε αρχικά σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, το οποίο στη συνέχεια παρέσυρε άλλα οχήματα.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου συνεχίζεται.