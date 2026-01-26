Πάνω από 43.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις τη Δευτέρα στην Ελλάδα

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν τη Δευτέρα 26/01 σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ δεκάδες χιλιάδες κεραυνοί έπεσαν σε ολόκληρη τη χώρα.

Όπως αναφέρει το meteo.gr, μεγάλος αριθμός καταιγίδων και ηλεκτρικών εκκενώσεων καταγράφηκε κυρίως σε θαλάσσιες, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 17:30 ώρα Ελλάδας καταγράφηκαν συνολικά 43.295 ηλεκτρικές εκκενώσεις, εκ των οποίων οι 5.644 πάνω από την ξηρά και οι 37.651 πάνω από τη θάλασσα.

Ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο αυτών, το οποίο συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

Στον χάρτη της Εικόνας 1 παρουσιάζονται οι ηλεκτρικές εκκενώσεις που καταγράφηκαν από το όργανο LI έως τις 17:30 της Δευτέρας 26/01.

Εικόνα 1: Οι ηλεκτρικές εκκενώσεις που καταγράφηκαν από το όργανο LI έως τις 17:30 της Δευτέρας 26/1

Σε ότι αφορά τα αθροιστικά ύψη υετού, και σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αυτά ξεπέρασαν τα 100 χιλιοστά στην Ανατολική Μακεδονία (Βώλακας Νευροκοπίου – 154 χιλιοστά) και στην Πελοπόννησο (Σπάρτη – 114 χιλιοστά).

Στον χάρτη της Εικόνας 2 παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 17:40 της Δευτέρας 26/01.

Εικόνα 2: Η κατανομή της βροχόπτωσης και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 17:40 της Δευτέρας 26/01