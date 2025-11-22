Πάνος Μαρινόπουλος: Στο Α' Νεκροταφείο η κηδεία του επιχειρηματία

Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών τελέστηκε η νεκρώσιμος ακολουθία για τον Πάνο Μαρινόπουλο ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών.

Κηδεία Πάνου Μαρινόπουλου | EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Πάνος Μαρινόπουλος ήταν μέλος της ιστορικής οικογένειας με επιχειρηματική δράση στο λιανεμπόριο και τη φαρμακοβιομηχανία και είχε αναλάβει ενεργό ρόλο στην επέκταση του ομώνυμου ομίλου σε νέες δραστηριότητες, έχοντας συνάψει διεθνείς συνεργασίες.

Τους τελευταίους δύο μήνες νοσηλευόταν στο Υγεία. Η αιτία του θανάτου του ήταν ανοξαιμική εγκεφαλοπάθεια.