Πάνος Ρούτσι: Αναβλήθηκε η εκταφή του γιου του, Ντένις

Αναβλήθηκε από την Αστυνομία η προγραμματισμένη, για αύριο Πέμπτη (9/10), εκταφή του Ντένι Ρούτσι, γιου του Πάνου Ρούτσι, που πραγματοποιούσε απεργία πείνας επί 23 ημέρες στην πλατεία Συντάγματος.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, έχει να κάνει με τη νέα τροπολογία, την οποία κατάφερε να κερδίσει με την απεργία πείνας του, που ορίζει ότι πρέπει να παρίσταται κααι τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, εν προκειμένω της οικογένειας Ρούτσι.

Νέο έγγραφο αναμένεται από την ΕΛΑΣ για το ποιες εξετάσεις θέλει να γίνουν στη σορό και να ορίσει τεχνικό σύμβουλο.

Πάνος Ρούτσι: Γιατί χρειάστηκαν 23 ημέρες για το αίτημά του

Ο πρώην πρόεδρος ένωσης ποινικολόγων, Γιάννης Γλύκας μίλησε στο Action24 και την εκπομπή «Action Τώρα» για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος τη σταμάτησε καθώς εκπληρώθηκε το αίτημά τους για την εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του, Ντένις.

«Δεν έπρεπε να περάσουν 23 ημέρες και έπρεπε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί, ήδη πιο πριν. Είναι μία λάθος διαδικασία, εγώ οφείλω να σας πω πως δεν καταλαβαίνω τη λογική, σε σχέση με την κύρια δίκη, διαδικασία» είπε αρχικά ο κ. Γλύκας για την υπόθεση Ρούτσι.

«Δεν γίνεται να υπάρχει ήδη μία κύρια διαδικασία και να μην έχουν απαντηθεί βασικά ερωτήματα, να μην έχουν γίνει τοξικολογικές σε τουλάχιστον μισά από τα θύματα, τα οποία φαίνεται να έχουν απανθρακωθεί. Από εκεί μπορεί να δημιουργηθούν αρκετά ζητήματα, μπορεί να μην βγάλει τίποτα, μπορεί να βγάλει πάρα πολλά» συνέχισε ο πρώην πρόεδρος ένωσης ποινικολόγων.

«Αν δεν βγάλει τίποτα, όλα καλά, αν όμως αυτή η διαδικασία βγάλει ειδήσεις, νέα ερωτηματικά, καταλαβαίνετε πως θα έχουμε πάρα πολλά νέα δεδομένα» πρόσθεσε ο κ. Γλύκας για την υπόθεση του Πάνου Ρούτσι.