Πάνος Ρούτσι: Αναφορές πως έγινε δεκτό το αίτημά του για τοξικολογικές στη σορό του γιου του

Εξελίξεις στην απεργία πείνας που πραγματοποιεί ο Πάνος Ρούτσι, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού Mega, φέρεται να έγινε δεκτό το αίτημα για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Υπενθυμίζεται πως ο Πάνος Ρούτσι πραγματοποιούσε επί 22 ημέρες απεργία πείνας για το σχετικό αίτημα, ενώ αρχικά είχε γίνει δεκτή η ταυτοποίηση της σορού μέσα από τη μέθοδο του DNA.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες με απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας θα επιτραπεί η διενέργεια και τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών για τις οποίες έχει αποφασιστεί η θα αποφασιστεί κατόπιν αιτήματος των συγγενών τους εκταφή.

Πάνος Ρούτσι: Τι αλλάζει τώρα

Η απόφαση και για τοξικολογικές εξετάσεις, όχι μόνον για ταυτοποίηση μέσω DNA, θα ληφθεί από τις εισαγγελικές αρχές της Λάρισας μετά τα αιτήματα του Πάνου Ρούτσι αλλά και άλλων συγγενών θυμάτων που έχουν ζητήσει εκταφή επιμένοντας όχι μόνον στην ταυτοποίηση για την οποία η δικαιοσύνη είχε δώσει τη σχετική άδεια από την περασμένη εβδομάδα, αλλά και τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να διευκρινιστεί, όπως ζητούν οι τραγικοί γονείς η αιτία θανάτου των παιδιών τους.

Οι τελικές αποφάσεις όπως έλεγαν δικαστικές πηγές θα ληφθούν εντός ημέρας από τις αρμόδιες εισαγγελικές πηγές της Λάρισας.

Μετά από αυτή τη δικαστική εξέλιξη όταν ανακοινωθεί και επισήμως θα μπορούν να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις από πραγματογνώμονες που διαθέτει στον κατάλογο της η δικαστική αρχή της περιοχής, όπως προβλέπεται από τον νόμο ενώ οι συγγενείς των θυμάτων θα μπορούν να διορίσουν δικούς τους τεχνικούς συμβούλους για να μπορούν να έχουν τα δικά τους αποτελέσματα.

Ωστόσο, όπως διευκρινίστηκε από δικαστικής πλευράς, αυτό δεν σημαίνει ότι η ανάκριση για την τραγωδία των Τεμπών ανοίγει πάλι. Η δικογραφία που θα σχηματιστεί με αφορμή τις εκταφές και τις εξετάσεις (ταυτοποίησης η τοξικολογικές) θα είναι χωριστή και τα πορίσματα που θα προκύψουν με τα αποτελέσματα θα προσκομιστούν στο δικαστήριο όταν αρχίσει η δίκη. Αν όμως προκύψουν ποινικές ευθύνες για παράδειγμα για ιατροδικαστές η άλλους τότε η δικογραφία αυτή (η δεύτερη θα ακολουθήσει το δικό της δρόμο σε ό,τι αφορά ενδεχόμενους κατηγορούμενους).