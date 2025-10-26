Την απόφασή του να βρίσκεται καθημερινά στο Σύνταγμα, στο σημείο όπου γράφτηκαν με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των παιδιών που χάθηκαν, ανακοίνωσε ο Πάνος Ρούτσι με αποκλειστική δήλωσή του στο Jacobin Greece και τον Χρήστο Αβραμίδη.
Ο κ. Ρούτσι, ο οποίος ολοκλήρωσε πολυήμερη απεργία πείνας, τόνισε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του με φυσική παρουσία στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.
«Από σήμερα, από εδώ και πέρα θα βρίσκομαι κάθε βράδυ στο Σύνταγμα, ακριβώς στο σημείο που γράφτηκε με κόκκινη μπογιά το όνομα του παιδιού μου και όλων των παιδιών.
Και θέλω όλοι εσείς που για 23 μέρες στην απεργία πείνας μου υποστηρίξατε, ήσασταν κάθε βράδυ μαζί μου να μου δίνετε δύναμη και κουράγιο, κάθε βράδυ να είμαστε στα ονόματα. Να είμαστε όλοι μαζί.
Γιατί το χρωστάμε στα παιδιά που χάσαμε. Το χρωστάμε στους εαυτούς μας. Γιατί αυτό που κάνουν είναι μια πράξη εκδίκησης. Και αυτό δεν θα περάσει. Θέλω να πω στον κύριο πρωθυπουργό ότι αυτό που κάνει.
Είναι μία πράξη εκδίκησης και του ζητώ να μην προκαλέσει εντάσεις και φασαρίες με τον κόσμο που θα μαζευτεί στο Σύνταγμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.
- Επίθεση στον Μάκη Βορίδη στο κέντρο του Ηρακλείου: Δέχθηκε «βροχή» από αυγά και πέτρες σε εστιατόριο
- Κηδεία Σαββόπουλου: Η φωτογραφία που προκάλεσε αντιδράσεις: Απούσα η αντιπολίτευση
- Δεν ξανάγινε: Μητέρα διαγωνιζόμενης στο Voice παρακαλούσε να «κόψουν» την κόρη της - Δεν θέλει να γίνει τραγουδίστρια
- Αριστεροχουντισμός και σοσιαλισμός: Μια... Ωδή στο Διονύση
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.