Την απόφασή του να βρίσκεται καθημερινά στο Σύνταγμα, στο σημείο όπου γράφτηκαν με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των παιδιών που χάθηκαν, ανακοίνωσε ο Πάνος Ρούτσι με αποκλειστική δήλωσή του στο Jacobin Greece και τον Χρήστο Αβραμίδη.

Ο κ. Ρούτσι, ο οποίος ολοκλήρωσε πολυήμερη απεργία πείνας, τόνισε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του με φυσική παρουσία στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Από σήμερα, από εδώ και πέρα θα βρίσκομαι κάθε βράδυ στο Σύνταγμα, ακριβώς στο σημείο που γράφτηκε με κόκκινη μπογιά το όνομα του παιδιού μου και όλων των παιδιών.

Και θέλω όλοι εσείς που για 23 μέρες στην απεργία πείνας μου υποστηρίξατε, ήσασταν κάθε βράδυ μαζί μου να μου δίνετε δύναμη και κουράγιο, κάθε βράδυ να είμαστε στα ονόματα. Να είμαστε όλοι μαζί.

Γιατί το χρωστάμε στα παιδιά που χάσαμε. Το χρωστάμε στους εαυτούς μας. Γιατί αυτό που κάνουν είναι μια πράξη εκδίκησης. Και αυτό δεν θα περάσει. Θέλω να πω στον κύριο πρωθυπουργό ότι αυτό που κάνει.

Είναι μία πράξη εκδίκησης και του ζητώ να μην προκαλέσει εντάσεις και φασαρίες με τον κόσμο που θα μαζευτεί στο Σύνταγμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.