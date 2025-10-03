Στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής ο Πάνος Ρούτσι, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, καθώς διανύει την 19η ημέρα απεργίας πείνας. Οι γιατροί που τον εξέτασαν διαπίστωσαν την επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας του και του συνέστησαν να παραμείνει για νοσηλεία, ωστόσο εκείνος αρνήθηκε κατηγορηματικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες ζυγίστηκε και έχει χάσει 10 κιλά και έχει δείκτες υποθρεψίας. Εχει υποβληθεί σε αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις και αναμένονται τα αποτελέσματα.

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του γιου του, Ντένις, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Παρά τις έντονες ανησυχίες των γιατρών για την πορεία της υγείας του, ο ίδιος δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημά του.

Ο Πάνος Ρούτσι στην 18η ημέρα απεργίας πείνας: «Θα το πάω μέχρι τέλους»

Στην 18η ημέρα της απεργίας πείνας του, ο Πάνος Ρούτσι έκανε συγκλονιστική παρέμβαση στον αέρα της εκπομπής «10 Παντού» στο Open, επαναλαμβάνοντας με αποφασιστικότητα το αίτημά του για την εκταφή του γιου του, Ντένις, παρουσία δικού του ιατροδικαστή.

Απαντώντας σε δημοσιεύματα που τον εμφάνιζαν να αρνείται την ιατροφαρμακευτική βοήθεια του ΕΚΑΒ, ο κ. Ρούτσι ξεκαθάρισε ότι η αλήθεια είναι διαφορετική: «Με βλέπει καθημερινά η γιατρός που έρχεται στο σημείο. Στο ΕΚΑΒ απλώς είπα ότι δεν χρειάζομαι κάτι εκείνη τη στιγμή. Δεν αρνήθηκα καμία βοήθεια».

Με φωνή φορτισμένη αλλά σταθερή, τόνισε πως δεν ζητά την εκταφή μόνο για ένα τεστ DNA, αλλά για να διεξαχθεί πλήρης έρευνα με τη συμμετοχή ανεξάρτητου ιατροδικαστή: «Θέλω να πω ξανά ότι εμείς δεν θέλουμε να γίνει εκταφή μόνο για να γίνει τεστ DNA. Θέλουμε δικό μας ιατροδικαστή.

Υπάρχουν ώρες που είμαι πολύ εξαντλημένος, δεν αντέχω να κάθομαι όλη μέρα και χρειάζομαι να ξαπλώσω.

Όμως αντέχω. Δεν σταματάω, γιατί αυτό το χαρτί θα το πάρω.

Είναι δικαίωμά μου να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου και κανείς δεν μπορεί να μου το στερήσει».

Ο πατέρας του Ντένις κατήγγειλε ότι του στερούν το αυτονόητο δικαίωμα της αλήθειας: «Αν είναι τόσο καθαροί, ας μου δώσουν το χαρτί. Δεν θα φύγω από εδώ. Και όταν λέω μέχρι τέλους, το εννοώ».

Το μήνυμα προς την κυβέρνηση

Κλείνοντας την παρέμβασή του, έστειλε σαφές μήνυμα προς την πολιτεία: «Θέλω να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου.

Λέω στην κυβέρνηση να μην τολμήσουν να προχωρήσουν στην εκταφή χωρίς την παρουσία των γονιών και χωρίς τον δικό μου ιατροδικαστή. Δεν θα το επιτρέψω».