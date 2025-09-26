Πάνος Ρούτσι: «Δεν σταματάω, συνεχίζω μέχρι τέλους, μέχρι να γίνουν όλα όπως πρέπει»

Μπροστά από το κτίριο της Βουλής, ο Πάνος Ρούτσι προχώρησε σε μια σύντομη αλλά φορτισμένη συναισθηματικά δήλωση, με την οποία επανέλαβε την αμετάκλητη απόφασή του να συνεχίσει τον αγώνα του.

«Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω. Όπως έχω πει από την πρώτη στιγμή, την πρώτη μέρα, μέχρι τέλους.

Γιατί αυτά τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση.

Και δεν θα το αφήσω έτσι. Μέχρι να γίνουν όλα όπως πρέπει» ανέφερε ο κ. Ρούτσι.

Πιο συγκεκριμένα, δεκτό έγινε σήμερα το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του, Ντένις, ο οποίος την 28η Φεβρουαρίου ήταν μεταξύ των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Υπογραμμίζεται ότι η εκταφή αφορά μόνο την ταυτοποίηση με DNA. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποίησε, καταρχάς, το αίτημα του κ. Ρούτσι, ενώ στη συνέχεια θα εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Πηγή: Orange Press Agency