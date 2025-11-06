Πάνος Ρούτσι: «Δεν θα υποστήριζα ένα κίνημα με επικεφαλής τη Μαρία Κρυστιανού»

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις που έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, μίλησε στον ΑΝΤ1 σχετικά με το ενδεχόμενο να στηρίξει ένα πιθανό πολιτικό κόμμα που θα δημιουργούσε η Μαρία Κρυστιανού.

«Από την αρχή έχουμε πει: ούτε κόμμα, ούτε χρώματα. Δεν πιστεύω ότι η Μαρία μπορεί να πάει σε κάποιο κόμμα ή κίνημα. Όποιος το κάνει, θα είναι καταστροφικό για εμάς», δήλωσε ο κ. Ρούτσι.

«Δεν αμφισβητώ αυτά που είπε ο κ. Καραχάλιος, αλλά μεταξύ μας, η Μαρία δεν μας έχει αναφέρει κάτι τέτοιο. Προσωπικά, δεν νομίζω ότι θα υποστήριζα ένα κίνημα με επικεφαλής τη Μαρία Κρυστιανού. Θα ήταν καταστροφικό, γιατί ο κόσμος μας έχει γνωρίσει μέσα από τον αγώνα μας. Αν γίνει κάτι τέτοιο, νομίζω πως ο κόσμος θα αναρωτηθεί για το τι αγώνα δώσαμε αυτά τα 2,5 χρόνια. Δεν θα την υποστήριζα», πρόσθεσε.

Παράλληλα, διευκρίνισε:

«Ίσως να έβλεπα ένα κόμμα από τη Μαρία Κρυστιανού μόνο μετά την ολοκλήρωση της δίκης για τα Τέμπη, γιατί μέχρι τότε ο αγώνας μας πρέπει να μείνει απολύτως καθαρός».

Στη συνέχεια, ο Πάνος Ρούτσι αναφέρθηκε και στην κατάσταση της υγείας του, μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας:

«Είμαι καλά, αν και έχω πρόβλημα με την καρδιά μου. Με παρακολουθεί γιατρός. Λιποθύμησα από την πίεση και με μετέφεραν ξανά στο νοσοκομείο. Ήταν από το άγχος και το στρες – νοσηλεύτηκα 3-4 ημέρες. Με επισκέφθηκαν κάποιοι δικοί μου άνθρωποι, μεταξύ αυτών και ο Νίκος Καρβέλας. Είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ πάρα πολύ. Ήρθε εντελώς αυθόρμητα, αργά το βράδυ, και δεν ήθελε καθόλου δημοσιότητα».