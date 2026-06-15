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Πάνος Ρούτσι για διαδηλώσεις στο Ζβέρνετς: «Η Αλβανία ξύπνησε, εμείς πότε;»

Μήνυμα αλληλεγγύης στην Αλβανία, με φόντο τις διαδηλώσεις για το σχέδιο Κούσνερ, έστειλε ο Πάνος Ρούτσι μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.

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Ο Πάνος Ρούτσι
Ο Πάνος Ρούτσι στο Σύνταγμα | Eurokinissi
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Την αλληλεγγύη του στον λαό της Αλβανίας, για τον αγώνα κατά του σχεδίου του Τζάρεντ Κούσνερ, εξέφρασε μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυσ ο Πάνος Ρούτσι. 

Στο σημερινό του post (15/6), έγραψε μεταξύ άλλων: «Η Αλβανία ξύπνησε, εμείς πότε;». 

Αναλυτικά η ανάρτηση του αναφέρει: «Εδώ βρισκόμαστε για να στείλουμε έναν αγωνιστικό χαιρετισμό στα Βαλκάνια, στα αδέρφια μας σε όλη την Αλβανία, να τους ευχαριστήσουμε και να τους πούμε πόσο ζηλεύουμε. 

Αλλά και πόσο ελπίζουμε πως, όπως κάποτε, σε αυτή τη γειτονιά του χάρτη που ζούμε, το μίσος και ο εθνικός πόλεμος διαδόθηκαν σαν πυρκαγιά, έτσι σήμερα μπορεί να γίνει το αντίθετο: να διαδοθεί ο αγώνας, η αντίσταση, η αλληλεγγύη.

Ο λαός στην Αλβανία ξύπνησε. Εμείς πότε θα ξυπνήσουμε;», έγραψε o Πάνος Ρούτσι

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