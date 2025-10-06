Πάνος Ρούτσι: Η μήνυση που βγαίνει από τη «ναφθαλίνη» και ανοίγει τον δρόμο για τοξικολογικές

Οι αναφορές επιβεβαιώθηκαν τις τελευταίες ώρες, πως η Εισαγελία Πρωτοδικών Λάρισας κινείται προς ικανοποίηση του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του.

Πώς γίνεται νομικά όμως να προχωρήσει αυτή η διαδικασία; Όπως μεταφέρει ο ΣΚΑΪ, είχε κατατεθεί μήνυση κατά του ιατροδικαστών επί της υπόθεσης, η οποία είχε αρχειοθετηθεί.

Η συγκεκριμένη μήνυση, με απόφαση της εισαγγελίας Εφετών, δύναται να ανασυρθεί και να σταλεί στην εισαγγελία πρωτοδικών.

Πάνος Ρούτσι: Ανοίγει το «παράθυρο» και για άλλους γονείς

Οι δύο υποθέσεις συσχετίζονται, δηλαδή η παραγγελία της προϊσταμένης της εισαγγελίας πρωτοδικών, με τη μήνυση που είχε μπει στο «συρτάρι», κατά των ιατροδικαστών, και έτσι θα εγκριθεί το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή και για τοξικολογικές εξετάσεις.

Επιπλέον, τις επόμενες ημέρες, μάλιστα, θα κληθούν όσοι συγγενείς επιθυμούν να υποβάλλουν αιτήματα εκταφής και τοξικολογικών.

Μόλις τώρα ενημερώθηκαν οι συγγενείς μέσω του ΑΤ Λάρισας ότι θα πραγματοποιηθούν εκταφές και θα ακολουθήσουν βιοχημικές-τοξικολογικές εξετάσεις https://t.co/i2TjlnteCv — Kostas.Vaxevanis (@KostasVaxevanis) October 6, 2025