Πάνος Ρούτσι: Η μήνυση που βγαίνει από τη «ναφθαλίνη» και ανοίγει τον δρόμο για τοξικολογικές

Οι αναφορές επιβεβαιώθηκαν τις τελευταίες ώρες, πως η Εισαγελία Πρωτοδικών Λάρισας κινείται προς ικανοποίηση του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του.
Πώς γίνεται νομικά όμως να προχωρήσει αυτή η διαδικασία; Όπως μεταφέρει ο ΣΚΑΪ, είχε κατατεθεί μήνυση κατά του ιατροδικαστών επί της υπόθεσης, η οποία είχε αρχειοθετηθεί.
Η συγκεκριμένη μήνυση, με απόφαση της εισαγγελίας Εφετών, δύναται να ανασυρθεί και να σταλεί στην εισαγγελία πρωτοδικών.
Πάνος Ρούτσι: Ανοίγει το «παράθυρο» και για άλλους γονείς
Οι δύο υποθέσεις συσχετίζονται, δηλαδή η παραγγελία της προϊσταμένης της εισαγγελίας πρωτοδικών, με τη μήνυση που είχε μπει στο «συρτάρι», κατά των ιατροδικαστών, και έτσι θα εγκριθεί το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή και για τοξικολογικές εξετάσεις.
Επιπλέον, τις επόμενες ημέρες, μάλιστα, θα κληθούν όσοι συγγενείς επιθυμούν να υποβάλλουν αιτήματα εκταφής και τοξικολογικών.
- Δολοφονία στη Φοινικούντα: Νέα στοιχεία για το προφίλ του δράστη - Τι μαρτυρά ο τρόπος που σκότωσε
- Αυτοκτονία στη σκοπιά: Η φάρσα της κοπέλας του που κατέληξε σε τραγωδία - Ο μύθος που στοιχειώνει κάθε στρατόπεδο
- H κόρη του ηγέτη του Καμερούν ρίχνει βόμβα: «Μην ψηφίσετε τον πατέρα μου»
- Το αμφιλεγόμενο βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ: Από το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα με τα πόδια στο κάθισμα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.