Πάνος Ρούτσι: «Κυβερνητικός είπε πως έχει δει σε φωτογραφία τη σορό του γιου μου» - Διαψεύδει ο βουλευτής

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, διανύει την πέμπτη ημέρα απεργίας πείνας, αναφέροντας πως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τον πλησίασε και τού είπε πως έχει δει σε φωτογραφίες τη σορό του παιδιού του.

Ο κ. Ρούτσι επιβεβαίωσε τα όσα είπε ο Σπύρος Χαριτάτος, δηλαδή ότι ήρθε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και τού ζήτησε να σταματήσει το αίτημα για εκταφή, δεν χρειάζεται, καθώς έχει δει το παιδί του νεκρό σε φωτογραφίες

Την ίδια ώρα, ο επίμαχος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μίλησε στο Open και στις «Καθαρές Κουβέντες» διαψεύδοντας το σχετικό ρεπορτάζ, τονίζοντας πως ποτέ δεν έχει δει -σε φωτογραφίες- το νεκρό παιδί του κ. Ρούτσι.

Πάνος Ρούτσι: Τι είπε

«Ακριβώς. Βουλευτής είναι, κυβερνητικός, δεν θέλω να πω το όνομα. Δυσκολεύομαι αρκετά, είναι κάποιος που ήρθε δύο φορές κιόλας, πριν από τρεις ημέρες και σήμερα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ρούτσι.

«Εγώ θέλω να πω είναι με ποιο δικαίωμα έρχεται και μου λέει τέτοιες λεπτομέρειες για το παιδί μου μετά από δύο χρόνια» πρόσθεσε ο Πάνος Ρούτσι, χωρίς να κατονομάζει το όνομα του βουλευτή για ευνόητους λόγους.

Την ίδια ώρα, ο βουλευτής μίλησε για το επίμαχο συμβάν, διαψεύδοντας τα όσα ακούστηκαν: «Πράγματι τον επισκέφθηκα για να δω πώς είναι με την υγεία του. Μού μετέφεραν ότι είπε κάτι που δεν ισχύει. Εγώ δεν έχω δει καμία φωτογραφία καμία σορού, δεν έχω τέτοια εξουσιοδότηση, δεν είμαι εμπλεκόμενος. Του μετέφερα, απ' αυτά που γνωρίζω, ότι οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους, έχουν φωτογραφηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, για τη λήψη DNA».