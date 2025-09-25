Πάνος Ρούτσι: Πιθανόν αύριο η απόφαση για την εκταφή του γιου

Μεγάλες είναι οι πιθανότητες, η Εισαγγελία Πρωτοδικών να εκδώσει αύριο (26/09) απόφαση για την εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι..

Μάλιστα, σύμφωνα με το αποκλειστικό της εκπομπής του «Live News» του Mega, εκτός από την αυριανή απόφαση, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρξει απόφαση για τοξικολογικές έρευνες που θα δείξουν την αιτία θανάτου την Δευτέρα. Την απόφαση ως είθιστε αναμένεται να την πάρει η πρόεδρος Εφετών.

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα (25/09) ο Πάνος Ρούτσι διανύει την εντέκατη μέρα που κάνει απεργία πείνας στο Σύνταγμα. Μόλις εχθές, εξετάστηκε από γιατρούς, οι οποίοι διαπίστωσαν πως δεν φέρει προβλήματα υγείας λόγω της απεργίας υγείας, ωστόσο τον παρότρυναν να αποφύγει τις άσκοπες μετακινήσεις δεδομένης της κατάστασής του.