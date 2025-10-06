Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζει την απεργία πείνας - «Δεν έχουμε ενημερωθεί πλήρως»

Ο Πάνος Ρούτσι, που πραγματοποιεί επί 22 ημέρες απεργία πείνας στην πλατεία Συντάγματος θέλοντας να μάθει πώς πραγματικά πέθανε ο γιος του στο δυστύχημα των Τεμπών, ανακοίνωσε πως θα συνεχίσει τον αγώνα του.

Ο Πάνος Ρούτσι, όπως έκανε γνωστό το Mega, δήλωσε τόσο ο ίδιος όσο και δια στόματος της συνηγόρου του, Ζωής Κωνσταντοπούλου, πως θα συνεχίσει την απεργία πείνας, καθώς «δεν έχουν ενημερωθεί όπως θα έπρεπε και πλήρως για την εισαγγελική παραγγελία ως προς τις τοξικολογικές εξετάσεις στον Ντένι Ρούτσι».

Τόσο ο κύριος Ρούτσι, όσο και η κυρία Κωνσταντοπούλου καταγγέλλουν πως δεν έχουν ενημερωθεί για το σύνολο της εισαγγελικής παραγγελίας.

Πάνος Ρούτσι: Τι είπε νωρίτερα η Κωνσταντοπούλου

Για την εξέλιξη της υπόθεσης του απεργού πείνας και πατέρα θύματος των Τεμπών, Πάνου Ρούτσι και τις ενέργειες της οικογένειάς του προς τις αρμόδιες αρχές, μίλησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και δικηγόρος του Π. Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στην αρχή της ομιλίας της ξεκαθάρισε κατηγορηματικά ότι «μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει γίνει δεκτό κανένα αίτημα του Πάνου Ρούτσι» από τις δικαστικές αρχές, αναφερόμενη ουσιαστικά στις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν ότι αναμένεται τις επόμενες ώρες να δοθεί το «πράσινο φως» για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων των Τεμπών, μετά από αιτήματα συγγενών που έχουν ζητήσει εκταφή. «Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και ούτε έχει διαταχθεί καμία ενέργεια, επί των αιτημάτων που έχει κάνει η οικογένεια. Όλα τα αιτήματα που έχει κάνει η οικογένεια, είτε έχουν απορριφθεί, είτε εκκρεμούν, χωρίς να υπάρχει απάντηση. Δεν υπάρχει καμία θετική απάντηση σε κανένα αίτημά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά, η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Κάποιοι παίζουν στην κυριολεξία με την ψυχή του και με τη ζωή του. Κάποιοι νομίζουν ότι αυτός ο αγώνας είναι ένα παιχνίδι εντυπώσεων...», προσέθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι «αντιθέτως, μεθοδεύονται διαδικασίες που θα συσκοτίσουν την υπόθεση» και εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών, την οποία κατηγόρησε για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, ενώ μίλησε για «εξουσίες» που «επιχειρούν για άλλη μια φορά ένα μπάζωμα της αλήθειας». «Δυστυχώς είναι δυνατόν, η υπόθεση που αφορά το πώς πέθανε ο Ντένις Ρούτσι, να μην έχει μέσα τα αιτήματα, τις τοποθετήσεις, τα διαβήματα της οικογένειάς του. Είναι δυνατόν, γιατί έχουμε αυτόν τον στραγγαλισμό της δικαστικής λειτουργίας από την πολιτική-κυβερνητική εξουσία», τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Επίσης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ανέφερε ότι η κυβέρνηση «αποτρέπει» δικαστικούς λειτουργούς «να κάνουν το καθήκον τους», δηλαδή, όπως εξήγησε, «τα νόμιμα που γίνονται σε κάθε τέτοια υπόθεση». «Είναι οφθαλμοφανές ότι η κυβέρνηση ελέγχει τη δικαστική εξουσία και τους υπαγορεύει τι να κάνουν», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, διαμηνύοντας ότι δεν φοβάται αλλά και ότι δεν θα κάνει «ούτε σπιθαμή πίσω», από αυτή την υπόθεση.

Η κ. Κωνσταντοπούλου επανέλαβε ότι ο Πάνος Ρούτσι και η οικογένειά του «επιθυμούν το αυτονόητο. Να μάθουν από τι και πώς πέθανε το παιδί τους» και ζητούν «αλήθεια και δικαιοσύνη», επισημαίνοντας ότι «δεν επιτρέπεται σε κάποιους να ποδοπατούν αυτόν τον αγώνα». «Δεν θα το επιτρέψω ως συνήγορος του Πάνου. Είναι ύβρις αυτό που συμβαίνει, απέναντι στον ίδιο και το παιδί του», συμπλήρωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, σημειώνοντας ότι η ελληνική κοινωνία είναι δίπλα τους.

Τέλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε ότι η οικογένεια Ρούτσι «ζητάει να δοθεί εντολή να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, για να έρθουν όλα στο φως», τονίζοντας: «Ζητώ και εγώ να δοθεί αυτή η εντολή και να διαταχθούν τα νόμιμα», σημειώνοντας ότι «τα νόμιμα δεν είναι να αναλάβει ένας αστυνόμος που δεν έχει καμία ειδίκευση και καμία γνώση, να κάνει μισές πράξεις. Τα νόμιμα είναι να διοριστούν πραγματογνώμονες, όχι από τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες που έχουν εμπλακεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο με το έγκλημα των Τεμπών ή με το υπουργείο δικαιοσύνης. Δεν θα δεχθούμε τον διορισμό τέτοιων πραγματογνωμόνων. Θεωρούμε ότι όπως έχει γίνει σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχουν αμφισβητούμενα ζητήματα, όπου υπάρχει μεγάλη αμφιβολία, όπου υπάρχει, όπως συμβαίνει εδώ, πάροδος μεγάλου χρόνου που απαιτεί εξιδεικευμένες εξετάσεις και ενέργειες, εμείς ζητούμε να οριστεί ομάδα πραγματογνωμόνων από το εξωτερικό».