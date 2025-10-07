Πάνος Ρούτσι: «Συνεχίζω τον αγώνα μέχρι να πάρω διαβεβαιώσεις ότι τα αιτήματά μου θα γίνουν δεκτά»

Σε νέες δηλώσεις προχώρησε ο Πάνος Ρούτσι που συνεχίζει την απεργεία πείνας για 23η μέρα στο Σύνταγμα, αναμένοντας την επίσημη εισαγγελική παραγγελία για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του, Ντένις, θύμα της τραγωδίας των Τεμπών.

«Σήμερα κλείνω 23 μέρες εδώ στο Σύνταγμα και συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι να πάρουμε διαβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά», δήλωσε το απόγευμα της Τρίτης, ο Πάνος Ρούτσι.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Δεν έχω να πω πολλά πράγματα, ο κόσμος μιλάει από μόνος του, έρχεται κάθε μέρα εδώ. Εύχομαι να μη συνεχιστεί πολύ ακόμα και αναμένουμε απαντήσεις και εξελίξεις. Να υπάρξει διαφάνεια. Πολύς πόνος, πολλή κούραση , έχω υπομονή. Μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα μου θα είμαι εδώ».

Ο Πάνος Ρούτσι όπως είχε δηλώσει τη Δευτέρα τόσο ο ίδιος όσο και δια στόματος της συνηγόρου του, Ζωής Κωνσταντοπούλου, πως θα συνεχίσει την απεργία πείνας, καθώς «δεν έχουν ενημερωθεί όπως θα έπρεπε και πλήρως για την εισαγγελική παραγγελία ως προς τις τοξικολογικές εξετάσεις στον Ντένι Ρούτσι».

Με απόφαση της εισαγγελίας της Λάρισας, το αίτημα του απεργού πείνας για την εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του έγινε δεκτό αλλά ακόμα δεν έχει διαταχθεί καμία ενέργεια για ολοκλήρωση των αιτημάτων του.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε χαρακτηριστικά πως «Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και ούτε έχει διαταχθεί καμία ενέργεια, επί των αιτημάτων που έχει κάνει η οικογένεια. Όλα τα αιτήματα που έχει κάνει η οικογένεια, είτε έχουν απορριφθεί, είτε εκκρεμούν, χωρίς να υπάρχει απάντηση. Δεν υπάρχει καμία θετική απάντηση σε κανένα αίτημά μας»

Ενώ πρόσθεσε, πως «κάποιοι παίζουν στην κυριολεξία με την ψυχή του και με τη ζωή του. Κάποιοι νομίζουν ότι αυτός ο αγώνας είναι ένα παιχνίδι εντυπώσεων...».

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, την Τρίτη στις 20:00 θα παραχωρήσουν Συνέντευξη Τύπου εκ νέου τόσο η Κωνσταντοπούλου όσο και ο Πάνος Ρουτσι, όπου θα αποφασιστούν και τα επόμενα βήματα.

«Στις 8 το βράδυ θα κάνουμε δηλώσεις μαζί με τον Πάνο Ρούτσι και ελπίζω μέχρι εκείνη την ώρα αυτοί που παίζουν παιχνίδια καθυστερήσεων με τις παραγγελίες και τις δικογραφίες, αυτοί που προσπαθούν να μειώσουν μια μεγάλη νίκη του Πάνου Ρούτσι, ότι διατάχθηκε δηλαδή μια σειρά εξετάσεων που μέχρι προχθές αρνούνταν να διατάξουν οι αρχές.

Όλοι αυτοί που προσπαθούν να αντιστρέψουν τα πράγματα και να τα σταματήσουν, να πάψουν να παρεμβαίνουν και να αφήσουν την αλήθεια να φανεί», δήλωσε από το Σύνταγμα η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Πηγή: ΕΡΤ