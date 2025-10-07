Ασλανίδης σε Γεωργιάδη, Κωνσταντοπούλου: «Θέλω να σταματήσουν και να σεβαστούν τα παιδιά μας»

Έκκληση για να σταματήσουν οι ανούσιες πολιτικές κόντρες για τα Τέμπη, έκανε ο Παύλος Ασλανίδης, που έχασε τον γιο του Δημήτρη στο σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου.

Ο Παύλος Ασλανίδης ζήτησε τόσο από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, παρά τον κομβικό της ρόλο στην υπόθεση τον οποίο αναγνώρισε, όσο και από τον Άδωνι Γεωργιάδη να σταματήσουν και να σεβαστούν τα παιδιά.

«Εγώ θέλω να σταματήσουν άπαντες και η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Γεωργιάδης και όλοι να σταματήσουν και να πω αυτό που είπε μία μητέρα: βουλώστε το, σεβαστείτε τα παιδιά μας» είπε στον ΣΚΑΪ ο κ. Ασλανίδης.

Ασλανίδης: «Η θυσία του Πάνου Ρούτσι τούς κέρδισε»

Τις πληροφορίες περί έγκρισης του αιτήματος για εκταφή και διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων από την Εισαγγελία Λάρισας, έπειτα από 30 μήνες, σχολίασε ο πατέρας θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, αποδίδοντας την εξέλιξη στον αγώνα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι.

Παρότι η οικογένεια δεν έχει λάβει ακόμη την απόφαση εγγράφως, ο κ. Ασλανίδης ενημερώθηκε για την αλλαγή στάσης της εισαγγελίας, η οποία, όπως είπε, ήρθε μετά από δύο δικές του απορριφθείσες αιτήσεις, όπως αναφέρει το Orange Press Agency.

«30 μήνες ήταν όλα καλά με τους ιατροδικαστές. Εγώ είχα κάνει δύο αιτήματα, μου ανέφεραν ότι οι ιατροδικαστές κάναν το έργο τους σωστά και τώρα ξαφνικά, βλέποντας τον Πάνο 22η μέρα εδώ πέρα να κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του, μάλλον αποφασίσανε να δώσουν το αίτημα που έχει ο Πάνος», τόνισε, μιλώντας στο Orange Press Agency, συγκεκριμένα ο κ. Ασλανίδης.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στη μακρά και ψυχοφθόρα διαδικασία, επισημαίνοντας τις αρχικές παραλείψεις που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση. «Η κατάσταση, δυστυχώς, έφτασε 30 μήνες για να γίνει το αυτονόητο, αυτό που δεν κάναν από την πρώτη μέρα οι ιατροδικαστές.

Ενώ είχαν διαβιβαστικό να πάνε στον τόπο του εγκλήματος, δεν πήγανε ποτέ. Τα υπολείμματα των παιδιών τα μαζεύανε πυροσβέστες σε σακούλες και τα πηγαίναν στη Λάρισα και γινόταν διαλογή», ανέφερε.

Υπενθύμισε επίσης τις μακάβριες ανακαλύψεις υπολειμμάτων σε διάφορα σημεία, πολύ καιρό μετά το δυστύχημα, που κατέστησαν την εκταφή αναγκαία. «Βρήκαμε τα υπολείμματα των παιδιών, οστά, στο Κουλούρι, στα καμμένα βαγόνια, και σε ένα οικόπεδο που ανακαλύψαν οι γονείς αδήλωτο στα Πηγάδια.

Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά, συν ότι δεν υπήρχε εξήγηση για την έκρηξη και τη φωτιά, ξεκίνησα από πέρυσι τα αιτήματα για την εκταφή, για να διαπιστώσω αν είναι ο γιος μου πρώτα και δεύτερον να βρω την αιτία θανάτου», εξήγησε ο κ. Ασλανίδης.

Τέλος, αναφέρθηκε με συγκίνηση στον αγώνα του Πάνου Ρούτσι, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά προσπάθησε να τον αποτρέψει. «Ο Πάνος, του είχα πει όταν ήρθε την πρώτη μέρα να μην το κάνει, γιατί έχει πολλά θέματα με την υγεία του και δεν άξιζε να δώσει τη ζωή του. Αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι αυτή η θυσία που πήγε να κάνει, τούς κέρδισε. Έφερε τα πάνω-κάτω», κατέληξε.